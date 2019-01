Mihai Bobonete, prima reacție după ce a fost operat: „Momentan, eu..”

Mihai Bobonete a suferit un pneumotorax masiv (acumulare de aer în spaţiul dintre plămâni şi peretele toracic) şi a fost supus unei intervenţii chirurgicale. Familia și apropiații îi sunt alături actorului, mulți dintre apropiații săi vizitându-l la spital pentru a-l încuraja și pentru a-i transmite gânduri bune.

Din cauza problemelor de sănătate, Mihai Bobonete nu a mai putut onora contractele pe care le avea încheiate, renunțând la spectacole pentru o perioadă de timp. Dar actorul își păstrează tonusul ridicat după ce trecut printr-o intervenție chirurgicală. Acum câteva ore, el a făcut o referire la concertul pe care Mihai Mărgineanu îl va susține la Sala Palatului, transmițând și că el, momentan, se află în… ”revizie tehnică”.

”Momentan eu ma refac, sunt in revizie tehnica dar fratele Mărgineanu o dă bine la Sala Palatului!

Veniti si voi ca poate ma ia si pe mine sa recit o poezie!

E pe pozitiv si muzica faina!”, a scris Mihai Bobonete pe pagina sa de Facebook.

Mihai Bobonete a avut un pneumotorax

Mihai Bobonete a anunțat pe pagina sa de socializare că trece prin niște momente delicate și că trebuie să ia o pauză de la spectacolelele pe care le avea programate. Actorul a fost operat de urgență și va rămâne câteva zile sub supravegherea medicilor. Operația la care a fost supus Mihai Bobonete este una destul de delicată. Conform mărturisirilor apărute pe pagina lui oficială de Facebook, actorul a suferit un pneumotorax masiv, pentru care a avut nevoie de îngrijire medicală urgență.

“(…), e o zi minunata, credeti-ma pe cuvant, stiu exact ce spun. Este ziua in care m-am trezit la 5 dimineata si nu mai simteam nimic, am crezut ca sunt mort , atat de bine ma simteam.Nu mai simt tubul in mine, am un tub bagat printre coaste in pleura si ieri la 24 de ore de la interventie, corpul meu a avut mare rafuiala cu jumatatea aia de metru de plastic bagata in mine dar azi,azi e bine, parca sa zic eu ca pare a fi o zi fara morfina.

Am păpat o bananica, un iaurtel, fac pipilica, m-am spalat nitel, sunt dat cu spray, gata de somn iar. Scuze daca v-am deranjat, ce as vrea sa retineti este ca viata e minunata si ca durerea este suportabila in orice forma a ei dar te face cu memeaca. Am suferit un Pneumotorax masiv si din aceasta cauza sunt internat pana joi, nu pot zbura la Paris si Bruxelles unde urma sa am spectacole in weekendul viitor. Imi pare rau, dar Florin Lazar, organizatorul, impreuna cu Văncică, sunt convins ca vor lua cea mai buna decizie in ceea ce va priveste si ne priveste”., a scris Mihai Bobonete pe pagina sa de socializare.