Mihai Budeanu, de la 3 Sud-Est, amintiri din coșmarul COVID-19, în direct la Măruță: ”A fost o cumpănă, am fost la un pas…”

La finalul anului trecut, Mihai Budeanu, unul dintre membrii trupei 3 Sud Est, a fost infectat cu noul coronavirus. După scurt timp, cântărețul în vârstă de 44 de ani a fost la un pas să își piardă viața.

Avea să ajungă să fie intubat, dar s-a tratat apoi cu Ivermectină cumpărată dintr-un magazin veterinar, la sugestia medicului Ion Alexie, stabilit în Statele Unite. După câteva luni, Mihai Budeanu și-a revenit. Dar nu a uitat de spaima pe care a tras-o. (CITEȘTE ȘI: MESAJUL TRANSMIS DE COLEGII DE TRUPĂ, DUPĂ CE MIHAI DE LA 3 SUD EST A FOST DIAGNOSTICAT CU NOUL CORONAVIRUS)

Artistul a fost invitat la emisiunea lui Cătălin Măruță, miercuri, 24 martie, și a amintit de acea perioadă grea dar din care a scăpat cu bine. ”Am stat la ATI, o lună de zile în spital. E greu, nu pot să… Au fost mesaje exagerate, că sunt pe moarte, că am murit. Eu comunicam cu băieţii. Au fost 2-3 zile când era foarte grav şi nu puteam comunica cu nimeni. A fost o cumpănă… La un pas de… Vineri sunt programat la a doua doză de vaccin. După o lună am mers în studio, să vedem cum e vocea, mă temeam să nu rămân fără ea”, a povestit Mohai Budeanu.

Mihai Budeanu, de la 3 Sud-Est, amintiri din coșmarul COVID-19, în direct la Măruță

Artistul avea să-I mulțumească la acea vreme medicului care l-a salvat. “Eu nu pot decât să-i mulţumesc foarte mult doctorului Alexie, pentru că pur şi simplu m-a salvat de la moarte. Mi s-au dat doar 5% şanse de supravieţuire, iar acest medic a reuşit să mă pună pe picioare într-un timp ok. Am ajuns la Terapie Intensivă, am urmat tot protocolul care se foloseşte în România, mai puţin Ivermectina, pe care mi-a recomandat-o doctorul Alexie şi a spus că trebuie folosită urgent”, a declarat cântărețul la “Sinteza Zilei”, unde a oferit primul interviu după ce starea sa de sănătate s-a îmbunătăţit. (NU RATA: MESAJUL EMOȚIONANT AL FIICEI UNEI ASISTENTE CARE ÎL ÎNGRIJEȘTE PE MIHAI DE LA 3 SUD EST. ÎN CE STARE SE AFLĂ, DE FAPT, ARTISTUL)

Specialistul Ioan Alexie a precizat în urmă cu două seri în cadrul emisiunii moderată de Mihai Gâdea că niciunul dintre pacienții diagnosticați cu temutul COVID-19 nu au avut reacții adverse după ce le-a fost administrată Ivermectina.