Mihai Găinușă nu s-a abținut! Ce a putut să spună despre Andreea Mantea și Mirela Vaida în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV

Mihai Găinușă nu s-a mai abținut și a spus totul în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV. Ce a putut să spună despre Andreea Mantea, vedeta postului Kanal D?

În cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Mihai Găinușă a acceptat provocarea de a răspunde la câteva întrebări, iar, în cazul în care nu dorea ca acestea să fie citite de prezentator, atunci trebuia să mănânce sos picant. Recent, invitat în emisiune, fostul prezentator de la Prima TV a răspuns la cele mai ”picante„ întrebări de până acum, majoritatea referindu-se la persoane cunoscute din showbizul românesc.

Cătălin Măruță i-a cerut să enumere trei nume din televiziune sau radio despre care el crede că nu ar avea ce să caute în industrie. Fără să stea pe gânduri, Mihai Găinușă a numit cele trei persoane: ”Andreea Mantea, Andreea Tonciu și Mirela Vaida”. Apoi, în continuare, fostul prezentator al emisiunii ”Cronica Cârcotașilor” l-a caracterizat pe Florin Călinescu. Despre el, în trecut, spune că era ”talentat, bun organizator și arogant”. Iar despre acesta, în prezent, spune că este ”arogant, și mai arogant, și mai puțin talent”.

Vezi și MIHAI GĂINUŞĂ L-A FĂCUT PRAF PE ŞERBAN HUIDU! SCANDAL MONSTRU ÎNTRE CEI DOI „CÂRCOTAŞI”: „SUNTEŢI NIŞTE NULITĂŢI”

Mesajul Lui Mihai Găinușă după ce a renunțat la Cronica Cârcotașilor

Mihai Găinușă a plecat de la Prima TV după 14 ani. În 2014, când și-a anunțat demisia, a făcut și declarații. Fostul prezentator de la „Cronica Cârcotașilor” a pus punct carierei în televiziune pe care o începuse în anul 1997, după mai multe discuții cu Șerban Huidu, prezentatorul cu care a făcut echipă la „Cronica Cârcotașilor”, de la Prima TV, în urmă cu șapte ani.

„Dragi prieteni, părăsesc Cronica Cârcotașilor după aproape 14 ani de realizare și prezentare neîntreruptă. Practic cea mai mare parte a vieții mele din televiziune am dedicat-o acestei emisiuni. Le mulțumesc tuturor telespectatorilor care s-au uitat, miercuri de miercuri, la această importantă producție TV. Le mulțumesc celor care au avut încredere în mine și m-au chemat să fac performanță aici. Mulțumesc echipei minunate, o adevărată familie, care a pus umărul la realizarea acestei emisiuni de divertisment.

Am trecut prin multe împreună. Și vă asigur că am rămas în relații excelente cu oamenii de aici. Am decis ca, împreună cu colegul meu Codruț Kegheș, cu Octavian Păscuț-Mistrețu și cu alți oameni din echipă să acceptăm o nouă provocare, tot la Prima TV. Sper să facem împreună lucruri bune și să nu vă dezamăgim”, spunea fostul prezentator TV.

În prezent, Mihai Găinușă lucrează la radio, mai exact la Național FM. El are o emisiune în fiecare dimineață, de la 7.00 la 10.00, alături de Oana Paraschiv. Cei doi moderează emisiunea intitulată „Matinal efervescent”. Împreună prezintă știrile zilei, le comentează, prezintă meteo, au chiar și invitați.

Sursă foto: captură video Youtube – din cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță de la Pro TV