Mihai Găinuşă se întoarce la TV! Unde poate fi văzut fostul „Cârcotaş”

Mihai Găinuşă revine la TV, după o pauză de 7 ani. Fostul prezentator de la emisiunea „Cronica Cârcotaşilor” a semnat deja contractul cu un post de televiziune, iar în curând va putea fi urmărit pe micile ecrane.

După ce a plecat de la Prima TV, Mihai Găinușă nu s-a mai implicat în niciun alt proiect. Deși ofertele nu au lipsit, fostul coleg a lui Șerban Huidu nu a fost interesat… până acum. Recent, acesta a primit un proiect în cadrul postului Canal 33 de care a fost extrem de încântat. A semnat contractul pentru o emisiune de satiră, care se va numi „Râsu-Plânsu” și pe care o va modera alături de Oana Paraschiv.

Emisiunea debutează vinerea aceasta de la ora 20.00.

„O să fie o emisiune de satiră, în care comentăm, eu şi colega Oana Paraschiv, de la matinal, câteva ştiri ale săptămânii. De la noi şi de la alţii. Majoritatea sunt din online. Dar mai vizăm şi fauna din televiziuni, aberaţiile din site-urile de ştiri şi ciudăţeniile de pe TikTok.

Am acceptat oferta celor de la Canal 33 deoarece mi se pare o televiziune cu potenţial şi, deşi e încă micuţă, am găsit aici oameni cu potenţial, parolişti, ambiţioşi şi profesionişti. Şi emisiuni curate, nemanelizate.”, a spus Mihai Găinuşă pentru publicaţia ego.ro

Mesajul Lui Mihai Găinușă după ce a renunțat la Cronica Cârcotașilor

Mihai Găinușă a plecat de la Prima TV după 14 ani. În 2014, când și-a anunțat demisia, a făcut și declarații. Fostul prezentator de la „Cronica Cârcotașilor” a pus punct carierei în televiziune pe care o începuse în anul 1997, după mai multe discuții cu Șerban Huidu, prezentatorul cu care a făcut echipă la „Cronica Cârcotașilor”, de la Prima TV, în urmă cu șapte ani.

„Dragi prieteni, părăsesc Cronica Cârcotașilor după aproape 14 ani de realizare și prezentare neîntreruptă. Practic cea mai mare parte a vieții mele din televiziune am dedicat-o acestei emisiuni. Le mulțumesc tuturor telespectatorilor care s-au uitat, miercuri de miercuri, la această importantă producție TV. Le mulțumesc celor care au avut încredere în mine și m-au chemat să fac performanță aici. Mulțumesc echipei minunate, o adevărată familie, care a pus umărul la realizarea acestei emisiuni de divertisment.

Am trecut prin multe împreună. Și vă asigur că am rămas în relații excelente cu oamenii de aici. Am decis ca, împreună cu colegul meu Codruț Kegheș, cu Octavian Păscuț-Mistrețu și cu alți oameni din echipă să acceptăm o nouă provocare, tot la Prima TV. Sper să facem împreună lucruri bune și să nu vă dezamăgim”, spunea fostul prezentator TV.