Mihai Onilă, hărțuit verbal pe o rețea socială. “Persoana respectivă are o problemă” Ce decizie a luat artistul

Mihai Onilă și-a oferit, la finalul lunii ianuarie, sprijinul câtorva persoane care aveau nevoie de un vorbitor de limbă poloneză. Contracost, bineînțeles. O persoană care îl urmărește pe artist nu a fost, însă, deloc de acord cu tentativa lui.

Pe scurt, Mihai Onilă a fost hărțuit verbal, însă s-a abținut și nu a răspuns provocărilor. În cele din urmă, după ce a realizat că respectiva persoană are un dinte împotriva lui de ceva timp, artistul a decis să blocheze acel cont, pentru a-și vedea liniștit de viață.

“Zilele trecute am întâlnit pe cineva care a încercat în mod agresiv să scoată un răspuns negativ de la mine, iar eu nu am avut de ce să dau niciun răspuns negativ. Până în momentul în care mi-am dat seama că persoana respectivă are o problemă, nu eu, și atunci am blocat-o”, a explicat Mihai Onilă, la Antena Stars.

“Au fost momente în viața mea când și eu gândeam puțin limitat”

În continuare, Mihai Onilă a dezvăluit are, de o bună perioadă, o altă perpectivă asupra lucrurilor, în prezent fiind capabil să-și vadă greșelile din trecut, dar și să fie mai înțelegător cu ceea ce se întâmplă în jurul său.

“Nu m-am supărat! Au fost momente în viața mea când și eu gândeam puțin limitat. Gândeam puțin prin prisma a ceea ce învățasem din societate, de la părinți … Dar acele vremuri au trecut și acum am capacitatea de a gândi prin propria prismă, de a fi un observator al minții mele, un om care înțelege că ce a fost ieri rămâne în trecut și viitorul încă nu s-a întâmplat”, a mai spus artistul.

Fiica lui Mihai Onilă, ucisă de o boală incurabilă

În noiembrie 2016, Ioana Emily Hope, fiica în vârstă de 10 ani a lui Mihai Onilă a murit după ce s-a chinuit timp de şase luni din cauza unei boli incurabile. Medicii au descoperit că Ioana avea cancer în centrul creierului, iar afecţiunea de care suferea micuța era inoperabilă.

Specialiștii le-au spus atunci lui Mihai Onilă şi soţiei sale să se aştepte la ce e mai rău. Inevitabilul s-a întâmplat şase luni mai târziu, când Ioana Emily Hope s-a stins.