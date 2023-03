Mihai Zmărăndescu s-a „topit” pe picioare la Survivor România! Transformare uluitoare în show-ul Pro TV

Mihai Zmărăndescu a ajuns de nerecunoscut, după participarea în cadrul competiției Survivor România. Luptătorul MMA a slăbit văzând cu ochii, iar transformarea sa este uluitoare.

Mihai Zmărăndescu a părăsit competiția Survivor România 2023. În cadrul ediției de marți seara, Dan Pavel, gazda show-ului, a anunțat că doi faimoși vor fi eliminați. Mihai Zmărăndescu a părăsit emisiunea-concurs, din cauza voturilor puține, pe care le-a obținut în cadrul votului general. Ada Dumitru a fost și ea eliminată, tot în cadrul ediției de marți seara, din cauza unor probleme ce țin de sănătate. Condițiile dificile din Republica Dominicană i-au schimbat total pe concurenți. Mihai Zmărăndescu a slăbit enorm, pe toată durata competiției, încât a ajuns să fie de nerecunoscut.

Mihai Zmărăndescu a slăbit vizibil, pe toată durata competiției

Luptătorul MMA se numără printre concurenții care au fost afectați de condițiile inumane din jungla Dominicană. Lipsa hranei, expunerea la temperaturi foarte ridicate și probele solicitante i-au făcut pe concurenți să aibă parte de transformări radicale. Săptămânile petrecute în Republica Dominicană pare că l-au desfigurat pe Zmărăndescu, căci luptătorul MMA a slăbit vizibil.

(CITEȘTE ȘI: Ce i-a şoptit la ureche Ionuţ Iftimoaie lui Mihai Zmărăndescu la Survivor România, când a fost eliminat? Kamara s-a uitat lung)

Reacția luptătorului MMA după ce a fost eliminat:„Eu plec dintre acești șerpi”

După ce Dan Pavel a anunțat că Mihai Zmărăndescu a fost eliminat, cel din urmă a ales să transmită câteva cuvinte de rămas-bun.

„Foarte bine, ce pot să zic. Eu plec dintre acești șerpi. Mulțumesc, Războinici, ați fost mai oameni decât oamenii din echipa asta. Odată ce am ales să fiu tată, cred că am dat dovadă de suficientă maturitate. Aici am observat că mulți aleargă după premiul cel mare și o să realizeze că poți să ai toți banii din lume, dar coloana vertebrală rămâne cea mai importantă”, a spus Zmărăndescu, în cadrul consiliului de eliminare.

(VEZI ȘI: Crina Abrudan s-a răzbunat pe Mihai Zmărăndescu, după ce a fost dată afară de la Survivor! Gestul făcut când a părăsit competiţia)