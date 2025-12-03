Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit! Artista, cerută de nevastă cu un inel de 150.000 de dolari

După un divorț intens mediatizat și acuzații de infidelitate, Miley Cyrus își găsește din nou fericirea. Artista în vârstă de 33 de ani a fost cerută în căsătorie de partenerul ei, muzicianul Maxx Morando, cel care a ajutat-o să treacă peste despărțirea de fostul soț. Cei doi formează un cuplu discret de patru ani.

Logodna a fost confirmată după ce Miley Cyrus a apărut la premiera mondială a filmului Avatar: Fire and Ash, pe 1 decembrie, la Los Angeles. Vedeta a purtat pe degetul inelar stâng un inel cu diamant, în valoare de 150.000 de dolari, pe care l-a etalat cu mândrie alături de Maxx Morando.

Miley Cyrus şi Maxx Morando s-au logodit

Francesca Simons, reprezentanta creatoarei de bijuterii Jacquie Aiche, a confirmat pentru că piesa este „personalizată”, având o piatră tăiată în stil cushion, montată pe un inel gros din aur galben de 14 karate.

Între Miley și Maxx există o diferență de șase ani, însă cântăreața a declarat într-un interviu acordat revistei Harper’s Bazaar, în noiembrie 2024, că acest aspect nu le afectează relația.

„Nu luăm viața prea în serios. Morando vede viața foarte diferit de mine. El a crescut cu laptop. Eu aveam un computer desktop pe care îl împărțeam cu frații și surorile mele. Într-o Sincer, ne-a crescut câinele folosindu-se de Reddit. Eu îi zic: Sigur trebuie să facem asta? iar el: Pe Reddit scrie bla, bla, bla…”.

Miley și Maxx s-au cunoscut la un blind date după cum a povestit artista într-un interviu din iunie 2023:

„Am fost la un blind date. Ei bine, a fost surprinzător pentru mine, dar nu și pentru el. M-am gândit: ‘Cel mai rău lucru care se poate întâmpla e să plec’”.

Relația lor a evoluat rapid, iar în martie 2024 o sursă declara că cei doi s-au mutat împreună.

„Ea este foarte fericită cu el. Miley s-a schimbat mult în ultimii ani. Pare mai calmă și mai armonioasă. Toată lumea îl iubește pe Maxx. Este un tip grozav, discret și nu-i place presa. Asta i-a prins bine”, a spus sursa.

Cei doi formează un cuplu de poveste

Într-o discuție recentă la o emisiune, Miley Cyrus a vorbit despre lecțiile învățate din relațiile anterioare, alături de mama ei, Tish, și sora ei, Noah.

„Mama întotdeauna voia să rămân cu băieții nepotriviți doar pentru că erau frumoși”, a mărturisit artista.

Despre actualul logodnic, Miley a spus:

„Am ajuns să fiu cu o persoană care înseamnă mult pentru mine, mă tratează bine și mă respectă. A trebuit să învăț lecția asta pe calea grea, pentru că mama m-a învățat greșit, iar eu am trebuit să învăț singură cum e correct. A trebuit să găsesc pe cineva care să mă trateze cu respect, iar mama nu prea punea asta în top trei criterii. Ea spunea doar: Trebuie să fie înalt. Dar bărbatul meu nu doar că e frumos rău… mă și respectă”.

Pe lângă relația personală, Miley și Maxx colaborează și în plan artistic. Morando este toboșar în trupa Liily și a contribuit la două piese de pe albumul Endless Summer Vacation (2023). De asemenea, el a produs mai multe melodii de pe cel mai recent album al cântăreței, Something Beautiful.

Când Miley Cyrus a câștigat premiul Record of the Year la Grammy 2024 pentru hitul „Flowers”, artista l-a numit pe Maxx „dragostea mea” în discursul de pe scenă.

Miley Cyrus a mai fost căsătorită cu actorul Liam Hemsworth, între 2018 și 2020. Logodna cu Maxx Morando marchează un nou capitol în viața personală și profesională a artistei.

