Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit! Artista, cerută de nevastă cu un inel de 150.000 de dolari

De: David Ioan 03/12/2025 | 20:59
De: David Ioan 03/12/2025 | 20:59
Miley Cyrus (Sursa: Profimedia)
După un divorț intens mediatizat și acuzații de infidelitate, Miley Cyrus își găsește din nou fericirea. Artista în vârstă de 33 de ani a fost cerută în căsătorie de partenerul ei, muzicianul Maxx Morando, cel care a ajutat-o să treacă peste despărțirea de fostul soț. Cei doi formează un cuplu discret de patru ani.

Logodna a fost confirmată după ce Miley Cyrus a apărut la premiera mondială a filmului Avatar: Fire and Ash, pe 1 decembrie, la Los Angeles. Vedeta a purtat pe degetul inelar stâng un inel cu diamant, în valoare de 150.000 de dolari, pe care l-a etalat cu mândrie alături de Maxx Morando.

Francesca Simons, reprezentanta creatoarei de bijuterii Jacquie Aiche, a confirmat pentru că piesa este „personalizată”, având o piatră tăiată în stil cushion, montată pe un inel gros din aur galben de 14 karate.

Între Miley și Maxx există o diferență de șase ani, însă cântăreața a declarat într-un interviu acordat revistei Harper’s Bazaar, în noiembrie 2024, că acest aspect nu le afectează relația.

„Nu luăm viața prea în serios. Morando vede viața foarte diferit de mine. El a crescut cu laptop. Eu aveam un computer desktop pe care îl împărțeam cu frații și surorile mele. Într-o Sincer, ne-a crescut câinele folosindu-se de Reddit. Eu îi zic: Sigur trebuie să facem asta? iar el: Pe Reddit scrie bla, bla, bla…”.

Miley și Maxx s-au cunoscut la un blind date după cum a povestit artista într-un interviu din iunie 2023:

„Am fost la un blind date. Ei bine, a fost surprinzător pentru mine, dar nu și pentru el. M-am gândit: ‘Cel mai rău lucru care se poate întâmpla e să plec’”.

Relația lor a evoluat rapid, iar în martie 2024 o sursă declara că cei doi s-au mutat împreună.

„Ea este foarte fericită cu el. Miley s-a schimbat mult în ultimii ani. Pare mai calmă și mai armonioasă. Toată lumea îl iubește pe Maxx. Este un tip grozav, discret și nu-i place presa. Asta i-a prins bine”, a spus sursa.

Cei doi formează un cuplu de poveste

Într-o discuție recentă la o emisiune, Miley Cyrus a vorbit despre lecțiile învățate din relațiile anterioare, alături de mama ei, Tish, și sora ei, Noah.

„Mama întotdeauna voia să rămân cu băieții nepotriviți doar pentru că erau frumoși”, a mărturisit artista.

Despre actualul logodnic, Miley a spus:

„Am ajuns să fiu cu o persoană care înseamnă mult pentru mine, mă tratează bine și mă respectă. A trebuit să învăț lecția asta pe calea grea, pentru că mama m-a învățat greșit, iar eu am trebuit să învăț singură cum e correct. A trebuit să găsesc pe cineva care să mă trateze cu respect, iar mama nu prea punea asta în top trei criterii. Ea spunea doar: Trebuie să fie înalt. Dar bărbatul meu nu doar că e frumos rău… mă și respectă”.

Pe lângă relația personală, Miley și Maxx colaborează și în plan artistic. Morando este toboșar în trupa Liily și a contribuit la două piese de pe albumul Endless Summer Vacation (2023). De asemenea, el a produs mai multe melodii de pe cel mai recent album al cântăreței, Something Beautiful.

Când Miley Cyrus a câștigat premiul Record of the Year la Grammy 2024 pentru hitul „Flowers”, artista l-a numit pe Maxx „dragostea mea” în discursul de pe scenă.

Miley Cyrus a mai fost căsătorită cu actorul Liam Hemsworth, între 2018 și 2020. Logodna cu Maxx Morando marchează un nou capitol în viața personală și profesională a artistei.

CITEŞTE ŞI: Miley Cyrus s-a îmbrăcat doar în ace de siguranţă la Premiile Grammy 2024. Cele mai tari ţinute de la ceremonie. Galerie FOTO

