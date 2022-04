Miliardarii lui Putin: Oligarhii ruși care pierd miliarde de dolari de la izbucnirea războiului

Rusia atacă Ucraina, comunitatea internațională impune sancțiuni, rușii de rând suferă, iar oligarhii Moscovei pierd miliarde de dolari cu fiecare zi ce trece. Iată cu ce au mai rămas cei mai bogați ruși, potrivit unui documentar realizat de GÂNDUL.RO.

Mihail Fridman este cofondator Alfa-Group, un conglomerat multinațional rusesc. Cele mai mari sucursale ale grupului Alfa al lui Fridman au devenit prima bancă privată din Rusia, Alfa-Bank, care deservește astăzi 14 milioane de persoane fizice și 200 de mii de persoane juridice.

Potrivit Forbes, el a fost al șaptelea cel mai bogat rus din 2017. În același timp, tot în anul 2017, a fost clasat cel mai important om de afaceri al Rusiei.

Alișer Usmanov este un om de afaceri rus de origine uzbecă. A fost cel mai bogat om din Rusia și are o avere estimată la peste 13 miliarde de dolari.

A investit în metalurgie și minerit, în special la Metalloinvest, un mare producător rus de oțel și de minereu de fier. Deține și acțiuni la operatorul de telefonie mobilă MegaFon.

Pe aceeași listă se află și Arkadi Rotenberg. Omul de afaceri rus este o veche cunoştinţă a preşedintelui Putin, încă din ani 1960, când mergeau împreună la acelaşi club de judo din Leningrad.

Rotenberg este unul dintre cei mai bogaţi oameni de afaceri din Rusia, cu o avere estimată la 4 miliarde de dolari. Printre proprietăţile pe care autorităţile italiene au pus sechestru se numără două vile din Sardinia ale omului de afaceri şi un hotel din Roma, la care Rotenberg este acţionar.

Frații Boris și Arkady Rotenberg dețin un imperiu industrial și financiar. Boris a fondat firma de construcții de conducte de gaz Stroigazmontaj împreună cu fratele său mai mare, Arkady, și a transformat-o într-una dintre cele mai mari astfel de firme din lume, pentru a servi gigantului Gazprom, controlat de stat.

Ambii frați au fost, de asemenea, loviți de sancțiunile SUA pentru invazia Crimeei de către Rusia. De asemenea, Boris deține o participație la SMP Bank, care este și ea supusă sancțiunilor.

Viktor Vekselberg este născut în Ucraina și a fost, la un moment dat, cel mai bogat om din Rusia. Cu o avere estimată în noiembrie 2021, de Forbes SUA, la 9,3 miliarde de dolari, Viktor Vekselberg este pe poziția 262 în topul miliardarilor.

Aleksei Mordașov, considerat cel mai bogat om al Rusiei, se află și el pe lista celor sanctionați de UE. Mordașov are investiții atât în gigantul de turism TUI, cât și în Rossia Bank, „banca personală” a înalților oficiali ruși.

Aleksandr Ponomarenko este președintele Consiliului de Administrație al aeroportului Șeremetievo din Moscova. Acesta a fost sancționat de UE după ce blocul european și-a închis spațiul aerian companiilor aeriene ruse. Averea sa se ridica la 2,7 miliarde de dolari.

Ghennadi Timcenko este un aliat al lui Putin. El are acțiuni la mai multe companii din Rusia, dar are și active imobiliare extinse în Europa, inclusiv două hoteluri în Franța. Are o avere de aproximativ 16 miliarde de dolari. Este cel mai afectat miliardar rus de sancțiuni. Aproape o treime din averea sa a dispărut în acest an.

Mihail Guțeriev este fondatorul și cel mai mare acționar al Safmar Group, un conglomerat cu interese în petrol, cărbune, imobiliare și retail. Fiind cel mai mare investitor din Belarus, a fost sancționat de UE din cauza legăturilor cu Aleksandr Lukașenko.

Leonid Simanovski este miliardar datorită participației sale la producătorul de gaze Novatek. Și el a fost sancționat de UE, fiind unul dintre membri Parlamentului rus care au votat pentru recunoașterea independenței republicilor Luhansk și Donețk.

Roman Abramovici, oligarhul încă neprins în sancțiuni, simte că se strânge lațul și a decis să vândă clubul de fotbal Chelsea pe care îl are din 2003. Cere 3 miliarde de lire pe el.

Documentarea acestui material a fost făcută de GÂNDUL.RO