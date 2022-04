Milionara de la ”Imperiul Leilor”, Cristina Bâtlan, a divorțat după 26 de ani de căsnicie: ”Am aflat după 5 ani sau 4 ani. Nu puteam să concep că el mă minte”

Cristina Bâtlan, fondatoarea brandului de încălțăminte ”Musette”, și-a deschis sufletul și a povestit despre cum a aflat că a fost înșelată timp de 5 ani, de către fostul ei soț. Afacerista de la ”Imperiul Leilor” a mărturisit că s-a dus până și la nunta fostului partener, la scurt timp de la divorțul lor.

Cristina Bâtlan face parte din juriul de la ”Imperiul Leilor”, de pe ProTV, o emisiune adresată celor care vor să se lanseze în lumea afacerilor. Aceasta a fondat, împreună cu fostul soț, Roberto Bâtlan, brandul de încălțăminte ”Musette”. Afacere ce a făcut-o milionară în euro.

Invitată recent într-un podcast, Cristina Bâtlan, a povestit despre unul dintre cele mai grele episoade ale vieții sale. Momentul când a aflat că este înșelată de către Roberto, după o căsnicie de 26 de ani.

CITEȘTE ȘI: A TRAS LAMBORGHINI-UL HURACAN ÎN PARCARE ȘI… CUM L-AM SURPRINS PE CEL MAI TÂNĂR JURAT DE LA ”IMPERIUL LEILOR”

Cristina Bâtlan: ”Eram ultima persoană care s-ar fi gândit vreodată că Roberto mă minte sau mă înșală”

Afacerista a declarat că ea era orbită de ”ego-ul” său și nu credea vreodată că fostul ei partener ar putea să o înșele. A fost nevoie de o persoană să îi spună ”verde în față” faptul că fostul ei soț avea o amantă. Până atunci, Cristina nu ar fi crezut acest lucru.

„Eu nici nu am aflat. Eram ultima persoană care s-ar fi gândit vreodată că Roberto mă minte sau mă înșală. Deci nu aș fi crezut. Și ce e asta? Un ego foarte mare al meu.

Am aflat după cinci ani sau patru ani. Nu o cunoșteam, n-am cunoscut-o. Ori de câte ori spunea o minciună, venea cu o minciună d-asta imbatabilă. Eu nu puteam să concep că mă minte. Eu îl credeam.

Când cineva mi-a deschis ochii, că uite ce se întâmplă. Atunci am zis că nu se poate, eu nu pot să am o viață dublă. Am țipat, nu am vorbit. Asta nu e o chestie pe care o vorbești. Până la urmă, asta era realitatea. Tot ceea ce proiectasem eu, atunci mi-am dat seama că sunt praf. După povestea asta m-am dus în India, ca să înțeleg cine sunt”, a mărturisit femeia de afaceri.

Cristina Bâtlan a fost prezentă la nunta fostului ei soț, la scurt timp de la divorț

Milionara ”leoaică” a mai spus că are o relație foarte bună cu fostul ei soț, în ciuda a tot ceea ce s-a întâmplat. Astfel, Cristina a povestit că se înțelege atât de bine cu bărbatul, încât chiar a acceptat invitația de a merge la nunta lui, atunci când s-a recăsătorit.

„Am avut o căsnicie foarte lungă, am un parteneriat foarte bun cu Roberto, dar ne-am despărțit acum 6 ani de zile. Am divorțat acum patru ani. Sunt o femeie singură. La un moment dat, dezvoltarea oamenilor se modifică. Mi s-a părut că viața mea de business e una foarte importantă pentru noi, suntem o echipă. Să stai 26 de ani în fiecare zi cu un om, problemele de acasă le ai și la birou. Roberto spunea că Puneam mâna pe umărul tău, era ca și cum puneam mâna pe umărul meu.

În acel moment n-am înțeles, am simțit că e cea mai mare trădare. Ideea e că, într-adevăr, Roberto și-a găsit o parteneră. Divorțul ni l-a semnat o fostă colegă de facultate, căreia nu îi venea să creadă. A durat vreo doi ani până ne-am hotărât să divorțăm. Roberto stătea cu soția lui actuală, s-a și căsătorit între timp, am fost și la nuntă”, a mai spus Cristina Bâtlan, în podcastul lui Cătălin Măruță.

VEZI ȘI: PRO TV I-A DAT „VITEZĂ”! CE S-A ÎNTÂMPLAT CU LAURETTE, DUPĂ CE A MERS LA IMPERIUL LEILOR? JURAŢII NICI NU AU VRUT SĂ AUDĂ DE EA