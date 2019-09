Milionarul Cumpășanu are Mercedes de 100.000 € + șofer la cheremul lui!

Candidatul la Președinție Alexandru Cumpănașu a cerut gardă de corp și mașină de la Interne, cu toate că are o situație financiară de invidiat. Conduce un Mercedes de 100.000 de euro și are inclusiv șofer la cheremul lui. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă și dovezi de netăgăduit.

Este unul dintre cele mai mediatizate personaje la ora actuală și a stârnit un mare interes în rândul publicului, mai ales de când și-a anunțat candidatura la Președinție. Vorbim despre Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, adolescenta care ar fi fost ucisă de Gheorghe Dincă.

În ultimele săptămâni, Alexandru Cumpănașu a ajuns celebru în toată țara. Cu fiecare ocazie, anunță răspicat că va schimba din temelii România. Deși nici CV-ul, nici pregătirea profesională nu l-ar încuraja foarte mult într-o astfel de luptă. Însă trăim în democrație și fiecare e liber să spună fix ce gândește.

Super-vilă în Capitală

Recent, Alexandru Cumpănașu a solicitat gardă de corp de la Ministerul de Interne, dar și mașină. Pentru simplul motiv că ar fi fost amenințat și că viața îi este în pericol. Doleanțe care, potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, i-au fost onorate.

L-am întâlnit pe candidatul la Președinție în zona Progresului din Capitală. Îmbrăcat lejer, acesta a vorbit preț de aproximativ 40 de minute le telefon. Probabil în interes de serviciu. Cert este că, pe durata convorbirii, s-a plimbat printre mașini și a “scanat” fiecare bolid în parte. (VEZI AICI: CINE ESTE, DE FAPT, ALEXANDRU CUMPĂNAŞU! ŞTIREA DESPRE CARE VA VORBI AZI TOATĂ ROMÂNIA)

A intrat, ulterior, în discuție cu un bărbat care se afla în fața impunătorului imobil pe care îl deține în Capitală. Care, cu siguranță, era șoferul lui. Apoi s-a urcat într-un Mercedes S, ce valorează nu mai puțin de 100.000 de euro, și s-a dus în Piața Unirii din Capitală.

Nu singur, ci alături de soția lui. Care s-a urcat la volan și a condus până în locația mai sus amintită. O întrebare, totuși, persistă. În ce calitate a primit Alexandru Cumpănașu gardă de corp și mașină din partea Ministerului de Interne?! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, urmează să vă țină la curent cu acest subiect.

Discurs dur: “Voi rade tot!”

Cel puțin la nivel declarativ, Alexandru Cumpănașu este un adevărat războinic. „Totul până la copiii mei. Voi rade tot dacă se ating de un fir de păr din capul copiilor mei. Eu îi dau dracului pe procurorii ăştia, nu sunt în stare să localizeze nimic, nu pot să stau ca mielul la tăiere.

Nu ştiu cât de serioase sunt aceste ameninţări, dar puneţi-vă în locul meu, de tată. Mi-am luat măsuri de protecţie atât faţă de mine, cât şi faţă de copiii mei, nu pot să spun mai mult la acest moment, am vrut să fac un apel public şi atât, autorităţile trebuie să îşi facă treaba”, a spus, la un moment dat, Alexandru Cumpănașu.

Venit lunar de 19.000 de euro

De precizat că Alexandru Cumpănașu are o avere fabuloasă. Are un venit lunar de 19. 000 de euro, iar al soției ar fi de 10. 000 de euro. Potrivit declarației de avere, veniturile sale și ale partenerei provin în principal din bani publici. Alexandru Cumpănașu și-a anunțat în declarația de interese apartenența la Marea Lojă Națională.

Candidatul la alegerile prezidențiale, împotriva căruia BEC a depus plângere pentru suspiciuni de fraudă cu semnături falsificate, are șapte case, dintre care două cumpărate în 2016 și două în 2017. Are două autoturisme, dintre care unul Mercedes fabricat în 2018, are în conturi 260.000 de lei și 17.000 de euro.

De la celebra sa Asociație pentru Implementarea Democrației a scos în 2018 cu titlu de drepturi de autor 580.000 de lei, iar pe numele soției, care este și consilier în Guvernul Dăncilă, tot drepturi de autor, în valoare de 300.000 de lei, a anunțat digi24.ro.

Cumpănașu încasează salarii de la:

– SNSPA – unde predă cursuri deși nu are diplomă de licență, conform declarațiilor făcute de el însuși, la Realitatea TV.

– Asociația de acreditare din România, din subordinea Ministerului Economiei – Asociația de Acreditare din România, având acronimul RENAR, este o organizație neguvernamentală din România, fără scop lucrativ, care este recunoscută oficial ca organism național de acreditare unic. Funcționează în coordonarea și sub supravegherea Ministerului Economiei. Principala activitate a RENAR vizeaza acreditarea laboratoarelor de analize umane pe standardul ISO 15189/2007 urmare a introduceri acestui standard ca conditie obligatorie pentru intrarea unui laborator de analize umane in contract cu sistemul public de asigurări de sănătate.

– UEFICSDI – Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării si Inovării aflată în subordonarea Ministerului Educației Naționale. Misiune: promovarea calității, leadership-ului pentru învățământul superior, cercetare, dezvoltare și inovare.

– Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune

Venitul anual al lui Alexandru Cumpănașu se ridică la 1,1 milioane de lei, aproximativ 19.000 de euro pe lună. Soția sa, Cumpănașu Simona Gabriela, care activează în toate asociațiile și companiile care îl plătesc și pe candidatul la prezidențiale, a înregistrat un venit anual de 595.000 de lei, aproximativ 10.000 de euro pe lună.