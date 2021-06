Milionarul Ureche, șpriț cu Ogică la ”bibliotecă”!

Eliberat din arest în luna aprilie, Florin Belu, zis “Ureche”, milionarul pasionat de artă, a stropit libertatea cu vin alb, la un local select aflat pe malul lacului Herăstrău. Nu singur, ci alături de Stelian Ogică, cel cunoscut drept “Spaima loteriei”. Pe ambii îi leagă acuzații nefondate de viol: unul acuzat de Monica Hill, celălalt de Laurette. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini de la întâlnirea „istorică”.

Până la 47 de ani, Florin Belu nu a avut niciun diferent cu poliția. Însă, o acuzație de viol care s-a dovedit a fi, ulterior, nefondată, după ce Monica Hill, fosta parteneră lui Cătălin Botezatu, și-a retras, subit, plângerea, l-a adus în centrul atenției, în sens negativ. Prin clipe similare a trecut și Stelian Ogică, în 2008, când mulatra Laurette l-a arătat cu degetul cum că ar fi profitat de ea, chiar în noaptea de Valentine’s Day. Din nou, totul s-a dovedit, apoi, a fi un bluf.

Șpriț corect, pe malul lacului Herăstrău

Între timp, Florin Belu și Stelian Ogică au depășit momentele teribile prin care au trecut și se bucură cum știu mai bine de aerul libertății. Zilele trecute, CANCAN.RO i-a întâlnit pe cei doi într-un local de lux din zona de Nord a Capitalei, la un șpriț corect. Vinul alb a fost licoarea cu care bărbații acuzați pe nedrept pentru viol și-au stăpânit setea. Companie le-au ținut alți amici, la rândul lor cu chef de distracție.

A fost, însă, un moment în care “Ureche” și “Spaima loteriei” au fost deranjați. Nu de vreun client sau de vreun ospătar, ci de ploaie. A fost clipa când cei doi buni prieteni au intrat în local, pentru a se adăposti și a prelungi întâlnirea, care s-a mai întins pe durata a câteva zeci de minute. Șprițul a fost, însă, suficient, iar toți cei prezenți au avut parte de o zi perfectă din toate punctele de vedere.

La masă, Florin Belu și Stelian Ogică au părut relaxați, semn că acuzațiile nefondate de viol prin care au trecut au fost lăsate în urmă. A fost una dintre primele ieșiri în public ale celui cunoscut drept “Ureche”, după eliberarea din arest. Milionarul pasionat de artă, care a fumat constant trabuc, și “Spaima loteriei” au petrecut clipe de relaxare binemeritate, la “bibliotecă”.

Florin Belu, zis „Ureche”: “Toată lumea vorbește că mi s-a făcut o manevră!”

Florin Belu a stat nu mai puțin de 60 de zile după gratii, după ce Monica Hill, fosta iubită a lui Cătălin Botezatu, l-a acuzat că ar fi violat-o. Subit, bruneta originară din Cluj-Napoca și-a retras plângerea, însă perioada petrecută la închisoare l-a marcat teribil pe omul de afaceri.

“Toată lumea vorbește că mi s-a făcut, între ghilimele, o manevră. Dar nu trebuie să mai comentăm pentru că faptele înseși vorbesc. După cele 60 de zile se vede clar dacă a fost manevră sau nu. Eu nu am de unde să știu cine a fost în spatele presupusei părți vătămate.

Repet, am să-mi pun întrebarea asta toată viața. Am văzut și eu anumite comentarii în Ziarul de Cluj, unde, după ce am fost eliberat, mai multe persoane și colegi de-ai ei de liceu fac anumite aluzii că este prostituată și că ar fi luat o sumă de bani.

Repet, eu nu vreau să mă apăr. Dar las lumea să înțeleagă ce vrea. Cu timpul, adevărul va ieși la iveală. Cu sau fără voia noastră”, ne-a declarat, în urmă cu două săptămâni, Florin Belu, zis “Ureche”.

Stelian Ogică: “Nu înțeleg de ce susține că am violat-o”

Și Stelian Ogică a fost acuzat pentru viol. În 2008, de Laurette. La fel ca și în cazul lui Florin Belu, totul s-a dovedit a fi o cacealma. La Poliție, plângerea mulatrei a fost de negăsit.

“După ce am mâncat câte-o ciorbă, am traversat, la motel. Am mers amândoi în cameră și acolo am făcut dragoste. Nu înțeleg de ce Laurette susține că am violat-o. Poate că a fost sfătuită de vreo persoană apropiată să provoace un scandal, pentru a se face cunoscută.

Sau poate că a făcut-o pentru a scăpa cu obrazul curat, în fața italianului cu care e de șase ani”, preciza Stelian Ogică în urmă cu mai bine de 13 ani.