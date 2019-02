Minodora i-a compus o melodie soțului ei de ”Valentine’s Day”: ”Ține la mine cu adevărat”

Minodora i-a făcut un cadou inedit soțului ei de ”Valentine’s Day”. Artista i-a compus lui Liviu o melodie de suflet, iar fanii au fost extrem de încântați.

Minodora și soțul ei vor sărbători în curând 14 ani de căsnicie. Iar de ”Valentine’s Day”, artista s-a gândit să-i facă lui Liviu o surpriză inedită. Minodora i-a compus soțului ei o melodie de sflet și i-a transmis un mesaj emoționant. (CITEȘTE ȘI: MINODORA SE TEME PENTRU SĂNĂTATEA COPILULUI EI DIN CAUZA EPIDEMIEI DE GRIPĂ: ”MARCO E DEJA ACASĂ DE DOUĂ ZILE”)

„Pe 1 martie de ziua mea se fac 14 ani de căsnicie. Fac 41 de ani. Marco este pianist, îi place. În casă schimb totul, nici de casă nu se plictisește, schimb totul, covoare. E ca și cum au trecut 3 săptămâni pentru mine, foarte repede. Au fost momente pentru mine foarte importante când am observat că Liviu ține la mine cu adevărat. Pe patul de spital am văzut reacția lui, am văzut că este foarte îngrijorat.

Au fost momente în care a fost criza financiară și a fost destul de greu, dar ne-am susținut unul pe celălalt. Momente de bucurie când a venit Marco, primul Crăciun împreună cu Marco.

Vrau să îi spun încă o dată soțului meu că înseamnă foarte mult pentru mine, că îi mulțumesc pentru răbdare, că e foarte greu de conviețuit cu mine, cu un artist, iar el are răbdare. Melodia pentru Liviu se numește „Tu ești lumea mea” a povestit Minodora, într-o emisiune de televiziune.

Minodora, schimbare de look

Minodora a simțit nevoia unei schimări așa că a dat fuga la un salon de înfrumusețare și a ales o coafură mai specială , cu ocazia Zilei Îndrăgostiților. Minodora a optat pentru un stil afro care o prinde de minune! (VEZI ȘI: MINODORA ȘI-A OPERAT STOMACUL, ÎNSĂ NU A SCĂPAT DE POFTĂ: ”PESTE 2 ORE IMI ESTE IAR FOAME!”)

“Este o perioada pentru noi, (adica eu si sotul meu) foarte frumoasa. Pe data de 1 Martie cand este si ziua mea de nastere, implinim si 14 ani de cand suntem impreuna!! In tot acest minunat timp petrecut impreuna, Dumnezeu ne-a binecuvantat si cu un minunat baiat: Marco!!”, a scris Minodora la imaginile postate.

Fanii au fost încântați când au văzut imaginile, au înroșit butonul de like, dar nu s-au abținut nici de la comentarii. „Ce coafură frumoasă ai, Minodora. Îți stă super frumos/ Ești superbă! Așa să rămâi cu părul/ Wow, așa să rămâi!/ Ce bine arăți!/ Ce bine îți stă așa/ Ești superbă!/ Așa fain”, sunt doar câteva dintre comentariile oferite de către fani.