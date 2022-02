„Minune” la parastasul de 3 luni al lui Petrică Mâţu Stoian. De necrezut ce s-a întâmplat

Sora lui Petrică Mâțu Stoian și impresarul regretatului artist s-au împăcat chiar la parastasul de 3 lui al acestuia.

În urmă cu câteva zile, Dorgu Gușman, impresarul lui Petrică Mâțu Stoian, a organizat parastasul de 3 luni al acestuia. El a invitat-o și pe Maria Tărchilă, sora cântărețului de muzică populară, pentru a încheia orice ceartă.

Maria Tărchilă și Dorgu Gușman s-au războit zile întregi, după moartea lui Petrică. Femeia l-a acuzat pe impresar că îi interzicea artistului să își vadă chiar și familia.

Maria Tărchilă: ”Eu nu am nimic cu Doru Gușman”

Sora lui Petrică Mâțu a dezvăluit că a mers la Craiova, acolo unde s-au împărțit pachete cu mâncare la mormânt, după care au organizat o masă acasă cu câteva persoane. Maria a mai mărturisit că a mers împreună cu o nepoată la pomană, asta deoarece cealaltă soră de-a sa este la muncă în Germania și nu a putut să fie prezentă. Femeia a mai declarat că ea și Doru Gușman n-au nimic de împărțit și nu trebuie să mai existe conflicte între ei.

”Doru a fost cu ideea să facă parastasul de trei luni, eu nici nu știam că se face. M-a chemat la parastas printr-un sms. Am crezut inițial că a greșit numărul de telefon. Apoi, dacă a văzut că nu răspund, m-a sunat. Mi-a zis așa: `Uite, eu fac pomenire de 3 luni pentru Petrică, dacă vreți vă aștept la parastas`

Am sosit de la Arad la Craiova. S-a făcut o slujbă, acolo, la mormânt, unde s-au împărțit pachete cu mâncare. Apoi, am vrut să plec spre casă, dar Doru ne-a invitat la masă, în casa în care a locuit Petrică. Am zis să nu-l refuz, să creadă că-s nepoliticoasă, era pentru fratele meu.

Eu nu am nimic cu Doru Gușman, nu ne certăm pe lucruri, vedem cine și ce are dreptul, ce este și ce nu este. Eu trebuie însă să-mi iau lucrurile din casa din Craiova, în care a locuit Petrică.

Acea casă însă am înțeles că e de fapt a statului, e de patrimoniu. Iar alte case nu știu să fi avut, mai e doar casa noastră de la țară”, a spus Maria Tărchilă pentru Impact.ro.

De ce s-au certat Maria Tarchilă și Doru Gușman?

Maria Tărchilă a povestit într-o emisiune TV că Doru Gușman îi controla viața lui Petrică Mâțu Stoian și că îi impunea anumite interdicții, cum ar fi să nu își vadă familia sau să meargă la întâlniri cu ei. Conform spuselor Mariei, regretatul interpret de muzică populară ajungea să se întâlnească pe furiș cu membrii familiei sale.

”I-a controlat viața, nu a avut o viață lui. Când era cu noi era descătușat, când era cu ei, era stresat. Cu Petrică eram în relații normale, cu familia Gușman, nu. Nu ne primea în casă, ne întâlneam în benzinărie cu el. Nu aveam ce căuta la el acasă, era eliminată mai multă lume. Cum era eliminată și Niculina.

Nu voia să fim în preajma lui. Nu era lăsat să vină la întâlnire, venea pe furiș. Când suna la telefon, auzeam cum țipă la el și îl întreabă ce caută să ne vadă. Petrică a fost un artist minunat, dar nu știm ce a fost dincolo de asta. Au trăit pe spatele lui, a muncit el și au trăit toți pe spatele lui”, declara Maria, în urmă cu puțin timp, în cadrul unei emisiuni TV.

