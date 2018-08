Mioara Roman, internată la spital. “Am 78 de ani, ce să mai aștept?”

Oana Roman a trecut prin mari emoții după ce mama ei, Mioara, a ajuns la spital. Femeia s-a simțit rău, motiv pentru care a fost internată la spital.

„Am dus-o la spital, pentru că mă tot rugam de ea de vreo doi ani să-şi faca analize, mai ales că deja are 78 ani, i se umflaseră puţin picioarele, m-am îngrijorat puţin. Are o mică problemă de circulaţie, dar nu ceva foarte grav, are o mică problemă la tiroidă, dar iar nu ceva foarte grav, per total e sănatoasă„, a explicat Oana Roman.

După externare, Mioara Roman a declarat: „Am 78 de ani, ce să mai aştept? Mă supără picioarele, am un pic din toate. Acum sunt singură acasă, nu este nimeni lângă mine, dar duminica trecută au venit Oana, fiica mea, şi nepoata Calina, în vizită„.