Mira a suferit o intervenție medicală. Artista s-a fotografiat pe patul de spital: ”Nu o să prea vreau să vorbesc despre asta”

Mira (27 de ani) a suferit o intervenție medicală. Cântăreața a postat pe rețelele de socializare o fotografie în care apare pe patul de spital. Aceasta susține că a mai făcut aceeași intervenție în urmă cu doi ani.

Pe rețelele de socializare, artista Mira a postat o imagine, în urmă cu patru ore, în timp ce se află pe patul de spital. Cântăreața le-a transmis prietenilor virtuali că intervenția medicală pe care a suferit-o a făcut-o și în urmă cu doi ani. Mira susține faptul că nu este nimic grav și că o să lipsească o perioadă de pe rețelele de socializare, până se reface complet.

”Astăzi am avut parte de o intervenție pe care am mai făcut-o și acum doi ani. Nu o să prea vreau să vorbesc despre asta fiindcă nu e nimic grav, doar că o să fiu puțin off de pe rețele până îmi revin complet”, este mesajul transmis de artista Mira pe rețelele de socializare.

Vezi și MIRA, INCIDENT TERIBIL ÎN CASĂ. A FOST LA UN PAS DE INCENDIU „PUTEAM SĂ MOR INTOXICATĂ”

Citește și MIRA A LEVI(TAT) ÎN DRUM SPRE SALON! AFARĂ-I VOPSIT GARDUL, ÎNĂUNTRU-I LEOPARDUL? GÂNDURILE PAR SĂ FI PUS STĂPÂNIRE PE ARTISTĂ …

Mira și Levi Elekes formează un cuplu

În cadrul unui interviu exclusiv pentru CANCAN, artista Mira a vorbit despre relația alături de Levi Elekes, vloggerul popular pentru conținutul său cu valențe pozitive. Mira și Levi par în culmea fericirii, aspect confirmat și de către cântăreață. Artista a avut o relație timp de doi ani cu Andrei Ivan, toboșar alături de care lucrează și acum.

„Eu nu cred că există o rețetă perfectă, ci pur și simplu cred că sunt oameni potriviți sau nepotriviți. El este omul meu potrivit, din toate punctele de vedere și atât. Cam ce vedeți la noi, acolo, pe Instagram, chiar asta se întâmplă. Nu suntem genul de oameni care să fake-uim, adică eu cel puțin nu pot. Oamenii mă știu și cu bune și cu rele, n-am niciun fel de filtru, în afară de filtrele alea, de îmi pun un filtru și îmi face fața drăguță. În rest, nu îmi pun filtre, am și zile bune, am și zile proaste, e ceva firesc!”, ne-a spus Mira.

Sursă foto: Instagram