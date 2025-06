Mirabela Dauer, decizie RADICALĂ după ce a ajuns la DNA din cauza unui loc de veci: „Am plătit...”

Un nou dosar instrumentat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție scoate la iveală un posibil lanț de nereguli în ceea ce privește atribuirea locurilor de veci în Cimitirul Ghencea III, aducând în prim-plan nume sonore din structurile militare, dar și din lumea artistică. Printre persoanele menționate în anchetă se numără și cunoscuta cântăreață Mirabela Dauer, care apare în calitate de martor într-un caz ce vizează favorizarea unor persoane prin acordarea preferențială de locuri de înhumare, fără respectarea criteriilor legale.

Mirabela Dauer ar fi beneficiat de un astfel de loc în perioada în care Cătălin Zisu deținea funcția de conducere în cadrul structurii militare. După declanșarea investigației, artista ar fi decis să renunțe la respectivul loc, într-un gest de delimitare față de acuzațiile care planează asupra fostului general.

În centrul investigației se află fostul general Cătălin Zisu, fost comandant al Comandamentului Logistic Întrunit din cadrul Ministerului Apărării Naționale (MApN), suspectat că ar fi coordonat un sistem prin care mai multe persoane publice sau apropiați ai acestora ar fi beneficiat de locuri de veci într-un cimitir aflat în administrarea unei instituții militare, deși nu îndeplineau condițiile stabilite prin lege. Procurorii susțin că atribuirea acestor spații de înhumare s-ar fi făcut cu încălcarea procedurilor legale, în baza unor intervenții nejustificate și fără o motivare oficială temeinică.

„Am plătit 550 de lei, dar l-am dat înapoi. Cine plânge după el să aibă parte de el. Eu mai am de stat aici, dar m-am dus și am respectat legea pentru Cătălin, că poate dacă le povestesc ce fel de om este, cât de mult îl prețuiesc (…) poate se mai îmblânzesc lucrurile. De nedreptate m-am săturat, ce să mai zici, asta e. (…) Nu am fost judecată, eu sunt martor în acest proces că am primit probabil preferențial un loc de veci pe bani”, a spus Mirabela Dauer, în cadrul emisiunii „Viața fără filtru”.