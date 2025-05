Mirabela, iubita lui Nicușor Dan, sfătuită să “umble” la imagine. Ce ar trebui să schimbe la aspectul fizic

Odată cu victoria lui Nicușor Dan în alegerile prezidențiale, partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, a devenit Prima Doamnă a României. Deși s-a remarcat deja printr-un stil vestimentar elegant și o prezență discretă, poziția publică pe care o ocupă acum vine cu noi provocări de imagine.

Specialistul în hairstyling Adi Constantin, cunoscut pentru colaborările cu numeroase vedete, a analizat aparițiile recente ale Mirabelei și îi recomandă câteva ajustări subtile, în acord cu tendințele actuale din beauty.

Acesta susține că, deși ținutele sale sunt bine alese și îi pun în valoare silueta, o schimbare de look ar putea aduce un plus de rafinament. Propune o nuanță de păr mai luminoasă, inspirată de stilul actriței Eva Longoria, și o tunsoare care să adauge volum și flexibilitate coafurii.

„Am urmărit aparițiile domniei sale, bine alese. Ținutele flatează silueta, aport de eleganță și de rafinament. Cu siguranță, în materie de beauty, de frumusețe, sunt mici ajustări, pe care i le recomand cu multă căldură. La nuanța părului se poate umbla într-un fel superb, care să o reprezinte. O nuanță adecvată ar fi o bază pe treapta de 6, un maro castaniu auriu, cu niște lumini subtile caramel, miere, ca să fim pe înțelesul tuturor. Actrița Eva Longoria, iată, poate fi o inspirație, acest gen de soft Balayage with the lightest shades of brown este ideal pentru domnia sa. I-ar veni extraordinar Primei Doamne tunsoarea ușor mai graduată, „Layered Cut”, oferind volum flexibil, tunsoare pe care desigur și buclele lejere, în materie de coafat, sunt o variantă mănușă.”, a spus Adi Constantin pentru click.ro.