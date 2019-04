Miracol sau soartă? Fosta amantă a lui Nicolae Guță și-a întâlnit soțul, după ce a urmat acest ritual timp de 10 zile

“A fost miracol sau soartă?” – aceasta este întrebarea pe care o au în minte apropiații și fanii Danei Roba. După trei ani de când s-a căsătorit, fosta amantă a lui Nicolae Guță a dezvăluit că și-a întâlnit soțul, după ce a urmat un ritual timp de 10 zile. Deși este destul de strict, vedeta l-a urmat, pentru că a simțit că Remus Balaciu este sufletul ei pereche.

De altfel, în cadrul unui interviu oferit de curând, Dana Roba a spus despre soțul ei că s-a măritat cu tatăl ei, dar “varianta bună”. Vedeta a dezvăluit că simte că Dumnezeu i l-a scos în cale pe partenerul său de viață, pentru că ea și-a dorit enorm să aibă lângă ea un bărbat bun. În plus, timp de 10 zile ea s-a rugat și a ținut post negru; desigur, mânca după ora 10 puțin.

“Eu cu Daniel chiar ne-am luat din dragoste, adică la noi chiar a fost dragoste la prima vedere. Eu când l-am văzut pe Daniel prima oară am zis: «Uau! Ăsta seamănă cu mine!». Eu cred că m-am măritat cu tatăl meu, dar varianta bună! (…). Se întâmplă 100% să ţi-l scoată Dumnezeu în cale, doar să îţi doreşti şi să atragi energia asta pozitivă. (…). Eu m-am rugat și am ținut post 10 zile. Nu am mâncat și nu am băut apă, numai seara la 10. Zece m-am rugat. (…) Nu am mâncat și nu am băut apă, post negru, cum se spune la voi, la ortodocşi”, a mai spus bruneta în cadrul unui interviu la Antena Stars.

În prezent, Daniela Roba este makeup artist în Timișoara. “Am un prezent la care multe fete tânjesc să aibă ca şi mine. Îţi spun sincer, să ai doi copii sănătoşi şi perfect de frumoşi şi un soţ care să mă iubească şi să mă susţină în absolut orice vreau eu să fac, absolut orice… Când zic orice, înseamnă orice!”, a mai povestit vedeta.

Dana Roba a devenit cunoscută ca urmare a relaţiei pe care a avut-o cu Nicolae Guţă. După despărţirea de manelist, ea s-a căsătorit la începutul lui 2016 cu Remus Balaciu, un arbitru de fotbal. Cei doi mai au împreună două fetițe: Chantal și Celine Casandra, care a venit pe lume în prima lună a lui 2018. La naştere, mezina familiei a avut 3,5 kilograme şi o lungime de 53 cm. Dana Roba a ales o naştere naturală, nu prin cezariană.