Mircea Badea, despre cazul Simonei Halep, prinsă dopată: „I-a vârât nevasta lui Mouratoglou în salata de boeuf?” | GALERIE FOTO

Simona Halep a fost depistată pozitiv la un control anti-doping efectuat la US Open, fapt care a stârnit un val de reacții. Unii o critică pe sportiva noastră, alții o susțin. Mircea Badea are propria teorie în acest caz.

Mircea Badea, realizatorul emisiunii „În Gura Presei”, susține că Simonei Halep îi va fi aproape imposibil să-și dovedească nevinovăția. Totodată, jurnalistul a precizat că s-a săturat de toți specialiștii care apar în media și își dau cu părerea despre acest caz.

„Adică am ajuns la o saturație, eu ca telespectator și cititor de știri, la o saturație de lucruri abstracte, în speță a doamnei Halep. Adică aș vrea mai pe concret. De exemplu, zice: Doamna Halep este hotărâtă să lupte până la capăt în treaba cu dopajul. Bun, am înțeles! E o informație absolut abstractă. Dânsa este dârză, o luptătoare, se va lupta până la capăt! Foarte frumos, bravo! Dar cum? Concret, ce va face? Că eu asta nu am înțeles de la cei care spun frazele astea. Luptă până la capăt, adică ce? Contestă probele alea de la laboratorul lui pește prăjit, de unde naiba era? Ok, asta ar fi ceva concret”, a spus Mircea Badea.

Mircea Badea, despre cazul Simonei Halep: „Văd că sunt unii care măcăne…”

Totodată, Mircea Badea a comentat și zvonurile potrivit cărora soția lui Patrick Mouratoglou ar fi vinovată de faptul că Simona Halep a fost depistată pozitiv.

„Văd că sunt unii care măcăne prin presă, inclusiv v-am citat ieri pe unul, nu știu ce doctor de la o structură sportivă. Că zice, domne că poate nevasta lui Mouratoglou i-a vârât. Păi i-a vârât cum? Adică s-a dus ea în vizită… Cum s-a întâmplat concret? S-a dus doamna Halep în vizită acasă la Mouratoglou și i-a zis aia: Dragă Simo, am făcut o salată de boeuf, mi-a ieșit extraordinar! Uite, asta e porția ta! Specială! Din asta mănânci tu! Cum așa? Cum a făcut?”, a mai spus jurnalistul, la Antena 3.