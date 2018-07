Mircea Badea, primele declarații după ce numele lui Oreste a apărut în dosarul ”stupefiante pentru VIP-uri”

Mircea Badea a făcut și primele declarații în ceea ce privește implicarea lui Oreste în dosarul ”stupefiante pentru VIP-uri”. (Cele mai bune oferte laptopuri)

În toate aceste zile, Mircea Badea a preferat să tacă. Astăzi a venit, în sfârșit, prima reacție după ce numele fostului său prieten a apărut în dosarul care a zguduit lumea showbiz-ului românesc. (CITEȘTE ȘI: RAZVAN CIOBANU, RALUCA BADULESCU SI ORESTE, AUDIATI LA DIICOT INTR-UN DOSAR DE TRAFIC ȘI CONSUM DE DROGURI! CE ALTE NUME GRELE DIN SHOWBIZ SUNT IMPLICATE)

„Doamne ferește! Nu vorbesc despre acest subiect niciodată. Nu vorbesc. Nu vobesc absolut nimic!„ a spus Mircea Badea pentru libertatea.

"Hai ca au pitrocit-o mult… In 2003 când îl torpilam cu același aplomb pe Adrian Nastase, am fost chemat la audieri la Parchet fiind suspectat ca am întreținut raporturi cu minore din Republica Moldova. Presa obedienta a titrat atunci ca sunt locotentul lui Nuțu Camataru… evident ca era o făcătură ordinara menită sa ma compromită. Astăzi Ciuma Roșie încearcă același scenariu stupid, iar site-ul al cărui patron este Pandele, printul Consort al Ciumafaiei Roz, Firea publica mizeria asta: Luni voi merge la DIICOT Ploiești sa văd despre ce este vorba! Înțeleg ca e un război total! Foarte bine, mi l-am asumat și merg mai departe! Fără mila! Fără prizonieri ! ca sa citez un spagasin obedient pupător de fese infracționale!", a scris Oreste pe contul său de Facebook.