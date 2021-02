Mircea Badea, reacție după ce a fost oprit de Poliția Rutieră: ”Luați-l pe prostul ăsta!”

Mircea Badea a fost oprit în trafic de Poliția Rutieră și i-au fost cerute, imediat, actele. Vr a pățit celebrul prezentator de la Antenă în acel moment? Chiar el povestește.

A făcut-o în emisiunea pe care o prezintă în fiecare seară la Antena 3, Sinteza Zilei. Badea a spus cum a fost oprit de polițiști, din nou, după ora 23:00, atunci când se poate circula doar cu declarație pe proprie răspundere, conform regulilor impuse de autorități.

Mircea Badea, reacție după ce a fost oprit de Poliția Rutieră: ”Aș fi vrut să am mult COVID!”

Badea avea să o spună în stilu-i caracteristic. „A fost unul dintre momentele în care chiar îmi pare rău că nu am coronavirus. Mi-aș fi dorit să am în seara asta. Mult coronavirus mi-aș fi dorit să am. Desigur, m-a oprit Poliția, evident. Pe mine mă opresc tot timpul pentru că, mă rog, circulând noaptea, non-stop mă opresc.

Pentru că ei sunt vigilenți, organul e vigilent – îl susțin – să ne apere, nu știu, n-am înțeles exact de cine, dar ne apără”, a spus Mircea Badea. ”Cred că mi-a recunoscut unul mașina… Nu știu, eu umblu cu o mașină, Țiriac i-ar spune de epocă. Probabil a recunoscut unul mașina și o fi transmis, luați-l pe prostul ăsta, dă-l dracu de prost…”, a mai spus Badea, în timp ce colegul lui, Mihai Gâdea s-a amuzat.