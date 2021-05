Mircea Badea, testat pentru COVID-19, după ce a acuzat simptome specifice virusului. “Fac declarația asta și pentru colegii mei. Dacă mă vedeți fornăind...”

Mircea Badea a acuzat în ultimele zile simptome specifice COVID-19, motiv pentru care și-a făcut testul pentru a afla dacă este sau nu infectat. Din fericire, rezultatul a fost negativ, iar prezentatorul TV a anunțat acest lucru chiar la începutul emisiunii “În Gura Presei”, de duminică.

Mircea Badea și-a liniștit, astfel, fanii, dar și colegii. Potrivit propriilor spuse, se confruntă cu o alegerie, în niciun caz cu temutul virus asiatic.

“Începem superba emisiune cu o declarație, ca să ne înțelegem de la bun început, și anume: nu am COVID! Am făcut testul astăzi: negativ! Dacă mă vedeți fornăind, nu este COVID. Fac declarația aceasta și pentru colegii mei. E ceva pe bază alergică, din când în când. În sfârșit, am și eu perioade. Ce să fac…”, a declarat Mircea Badea.

“Deci, nu e COVID! Toată lumea să stea liniștită, e totul ok!”, a mai punctat Mircea Badea.

Mircea Badea, testat pentru COVID-19. “Nu am chef să stau prin carantine”

La finalul lunii ianuarie, când vaccinul anti-COVID-19 nu era, însă, disponibil pentru toate categoriile de cetățeni, Mircea Badea anunțat că nu se va imuniza prea curând, explicând și motivul.

“Nu am chef să vină unul să-mi spună că m-am vaccinat peste rând, să nu fiu subiectul unei investigații, unei anchete ‘nenorocitul dracului s-a băgat peste rând și nu s-au vaccinat alte categorii care, într-adevăr să se vaccineze’, că nu eu am făcut legea, nu eu am făcut platforma, nu eu am făcut centrele, ci oamenii pe care, sigur, îi susțin”, a spus Mircea Badea.

Prezentatorul de la Antena 3 a precizat că, într-un final, se va imunizat. “Nu am chef să stau prin carantine când mă duc și eu ca un om în concediu prin afara acestei țări, foarte frumoase, de altfel, dar e frumos și în afară”, a mai precizat Mircea Badea.