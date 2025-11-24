Mircea Inișor, un român de 32 de ani, își caută mama biologică. Tânărul a fost abandonat la naștere și adoptat de o familie din Italia: „Vă rog, ajutați-mă!”

Mircea, un român în vârstă de 32 de ani, își caută disperat mama. Tânărul trăiește în Italia, acolo unde a fost adoptat, însă inima lui a rămas legată de România, locul în care a fost abandonat de cea care i-a dat viață. Acesta își dorește extrem de tare să găsească femeia care l-a purtat în pântec, și, poate, frații despre care nu știe nimic.

Mircea Inișor s-a născut pe 9 august 1993, la Spitalul Titan din București. La doar patru ani și jumătate, a fost adoptat în Italia dintr-un orfelinat de pe strada Covasna din București — un loc care i-a oferit adăpost, dar niciodată o familie.

Mircea își caută disperat mama

Despre mama sa, Mircea știe doar că era minoră atunci când l-a născut, că se numește Vetuța Inișor și că provenea din Axintele, județul Ialomița. Nu a prezentat niciodată vreun act de identitate, iar de-a lungul timpului autoritățile au încercat să o găsească, însă fără rezultat.

„Visul meu dintotdeauna este acela de a o găsi pe mama care mi-a dat viață și pe frații mei, deși știu că șansele sunt mici. Eu nu voi înceta niciodată să sper că într-o zi o să-i găsesc. Am reușit să găsesc o doamnă cu acest nume din Axintele, dar având vârsta înaintată, ea nu putea fi mama mea. Totuși cred că ar putea fi bunica, deoarece îmi seamănă atât de mult”, spune Mircea.

Din acel moment,Mircea își poartă dorul și întrebările departe de țara sa natală. Vrea doar să știe dacă mama lui l-a iubit și dacă încă îl păstrează în suflet.

„Vă rog, ajutați-mă. Sunt singur și al nimănui, de aceea mă leg de orice speranță, oricât de mică ar fi ea. Sper atât de mult să îmi găsesc liniștea în sufletul meu.”

Tânărul speră ca cineva să îl recunoască și să își amintească de mama lui sau măcar de povestea lui. Poate cineva își amintește de tânăra care a născut un băiețel la București, în 1993, și apoi a dispărut fără urmă.

Poate o vecină, o rudă, o colegă de școală sau altcineva din comunitate își amintește de o fată pe nume Vetuța Inișor, din Axintele, județul Ialomița, care ar fi rămas însărcinată la o vârstă fragedă și ar fi născut în Capitală. Poate cineva deține mai multe informații.

