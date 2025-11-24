Acasă » Știri » Mircea Inișor, un român de 32 de ani, își caută mama biologică. Tânărul a fost abandonat la naștere și adoptat de o familie din Italia: „Vă rog, ajutați-mă!”

Mircea Inișor, un român de 32 de ani, își caută mama biologică. Tânărul a fost abandonat la naștere și adoptat de o familie din Italia: „Vă rog, ajutați-mă!”

De: Mirela Loșniță 24/11/2025 | 19:06
Mircea Inișor, un român de 32 de ani, își caută mama biologică. Tânărul a fost abandonat la naștere și adoptat de o familie din Italia: „Vă rog, ajutați-mă!”
Mircea își caută mama. Sursă foto: Facebook

Mircea, un român în vârstă de 32 de ani, își caută disperat mama. Tânărul trăiește în Italia, acolo unde a fost adoptat, însă inima lui a rămas legată de România, locul în care a fost abandonat de cea care i-a dat viață. Acesta își dorește extrem de tare să găsească femeia care l-a purtat în pântec, și, poate, frații despre care nu știe nimic.

Mircea Inișor s-a născut pe 9 august 1993, la Spitalul Titan din București. La doar patru ani și jumătate, a fost adoptat în Italia dintr-un orfelinat de pe strada Covasna din București — un loc care i-a oferit adăpost, dar niciodată o familie.

Mircea își caută disperat mama

Despre mama sa, Mircea știe doar că era minoră atunci când l-a născut, că se numește Vetuța Inișor și că provenea din Axintele, județul Ialomița. Nu a prezentat niciodată vreun act de identitate, iar de-a lungul timpului autoritățile au încercat să o găsească, însă fără rezultat.

„Visul meu dintotdeauna este acela de a o găsi pe mama care mi-a dat viață și pe frații mei, deși știu că șansele sunt mici. Eu nu voi înceta niciodată să sper că într-o zi o să-i găsesc. Am reușit să găsesc o doamnă cu acest nume din Axintele, dar având vârsta înaintată, ea nu putea fi mama mea. Totuși cred că ar putea fi bunica, deoarece îmi seamănă atât de mult”, spune Mircea.

Primăria unui mic oraș din România a cumpărat o TOALETĂ publică la preț de apartament. Localnicii sunt revoltați
Primăria unui mic oraș din România a cumpărat o TOALETĂ publică la preț...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Din acel moment,Mircea își poartă dorul și întrebările departe de țara sa natală. Vrea doar să știe dacă mama lui l-a iubit și dacă încă îl păstrează în suflet.

„Vă rog, ajutați-mă. Sunt singur și al nimănui, de aceea mă leg de orice speranță, oricât de mică ar fi ea. Sper atât de mult să îmi găsesc liniștea în sufletul meu.”

Tânărul speră ca cineva să îl recunoască și să își amintească de mama lui sau măcar de povestea lui. Poate cineva își amintește de tânăra care a născut un băiețel la București, în 1993, și apoi a dispărut fără urmă.

Poate o vecină, o rudă, o colegă de școală sau altcineva din comunitate își amintește de o fată pe nume Vetuța Inișor, din Axintele, județul Ialomița, care ar fi rămas însărcinată la o vârstă fragedă și ar fi născut în Capitală. Poate cineva deține mai multe informații.

Fiica Ronei Hartner vrea să își deschidă afacere în Franța. Ce studii are Rita Sumayla

Reacția surprinzătoare a Cameliei Voinea, după ce derapajele sale violente au fost publicate: „Oficialii FRG m-au amenințat și șantajat permanent cu aceste imagini”

Tags:
Iți recomandăm
Motivul real pentru care Nicolae Guță și-a operat nasul de 13 ori. A spus-o în direct, la TV!
Știri
Motivul real pentru care Nicolae Guță și-a operat nasul de 13 ori. A spus-o în direct, la TV!
Mama lui Alex, tânărul de 38 de ani care a murit după ce a căzut de la etajul unui hotel, face dezvăluiri despre tragedie: ”Nu s-a sunat la Poliție, așa cum cere regulamentul”
Știri
Mama lui Alex, tânărul de 38 de ani care a murit după ce a căzut de la etajul…
Camelia Pătrășcanu, despre intrarea planetei Neptun în zodia Berbec: „Dacă suntem atenți, Neptun ne va transforma viața într-o sărbătoare”
Mediafax
Camelia Pătrășcanu, despre intrarea planetei Neptun în zodia Berbec: „Dacă suntem atenți, Neptun...
Patru ZODII vor avea parte de abundență financiară, în decembrie 2025. Care sunt nativii norocoși
Gandul.ro
Patru ZODII vor avea parte de abundență financiară, în decembrie 2025. Care sunt...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Cazul Fulgy sau cum devii viral cu declarații ofensatoare. Ce ne arată despre platforme, dar și despre psihicul uman
Adevarul
Cazul Fulgy sau cum devii viral cu declarații ofensatoare. Ce ne arată despre...
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
Digi24
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de...
Cercetătorii japonezi dezvăluie un aliment obișnuit care ar putea reduce riscul de demență
Mediafax
Cercetătorii japonezi dezvăluie un aliment obișnuit care ar putea reduce riscul de demență
Parteneri
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gelu Voicu a intrat la regim. Regula de care interpretul de muzică populară ține cont pentru a slăbi: „Nu țin dietă” La ce aliment a renunțat de tot?
Click.ro
Gelu Voicu a intrat la regim. Regula de care interpretul de muzică populară ține cont...
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport gratuit și alte facilități
Digi 24
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport...
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de puncte: „Este total neconstructiv, nu ne convine
Digi24
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de...
Cum arată noul blindat românesc VLAH 4x4? Acesta va fi produs la Moreni
Promotor.ro
Cum arată noul blindat românesc VLAH 4x4? Acesta va fi produs la Moreni
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi disponibil pe dispozitivele cu Snapdragon
go4it.ro
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi...
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Descopera.ro
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Patru ZODII vor avea parte de abundență financiară, în decembrie 2025. Care sunt nativii norocoși
Gandul.ro
Patru ZODII vor avea parte de abundență financiară, în decembrie 2025. Care sunt nativii norocoși
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Motivul real pentru care Nicolae Guță și-a operat nasul de 13 ori. A spus-o în direct, la TV!
Motivul real pentru care Nicolae Guță și-a operat nasul de 13 ori. A spus-o în direct, la TV!
Mama lui Alex, tânărul de 38 de ani care a murit după ce a căzut de la etajul unui hotel, face dezvăluiri ...
Mama lui Alex, tânărul de 38 de ani care a murit după ce a căzut de la etajul unui hotel, face dezvăluiri despre tragedie: ”Nu s-a sunat la Poliție, așa cum cere regulamentul”
Fiul lui Tudorel Toader, acuzat de șantaj și hărțuire! Prima reacție a fostului ministru al Justiției: ...
Fiul lui Tudorel Toader, acuzat de șantaj și hărțuire! Prima reacție a fostului ministru al Justiției: ”E josnic!”
Horoscop 25 noiembrie 2025. Zodia care primește o veste neașteptată
Horoscop 25 noiembrie 2025. Zodia care primește o veste neașteptată
Gestul sfâșietor făcut de mama Sarei, fetița de 2 ani moartă la o clinică stomatologică. S-a întâmplat ...
Gestul sfâșietor făcut de mama Sarei, fetița de 2 ani moartă la o clinică stomatologică. S-a întâmplat după ce micuța a fost condusă pe ultimul drum
Facturi mai mari pentru românii care locuiesc la bloc. Taxă majorată cu 62%
Facturi mai mari pentru românii care locuiesc la bloc. Taxă majorată cu 62%
Vezi toate știrile
×