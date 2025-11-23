Fiica Ronei Hartner vrea să își deschidă afacere în Franța. Ce studii are Rita Sumayla

Momente încărcate de emoție pentru Sumayla, fiica Ronei Hartner, la parastasul artistei. Adolescenta, aflată în pragul majoratului, își croiește propriul drum în Franța, unde pregătește o mică afacere inspirată de pasiunea moștenită de la mama ei.

La doi ani de la moartea Ronei Hartner, familia și apropiații s-au reunit la Cimitirul Bellu Catolic pentru a o comemora pe îndrăgita artistă. Printre cei prezenți s-a aflat și fiica acesteia, Sumayla, care, în ciuda tinereții, pare să poarte pe umeri o maturitate impusă de pierderea timpurie a mamei sale. Tânăra a fost în permanență înconjurată de rudele care i-au rămas aproape, de la bunica venită special din România, până la unchiul ei, Reon, care și-a asumat rolul de tutore după moartea artistei.

Ce studii are Sumayla

Sumayla trăiește în Franța, în orașul Toulon, locul unde Rona a petrecut ultimii ani ai vieții. Acolo își continuă studiile și își pregătește viitorul, încercând să-și păstreze echilibrul într-o perioadă în care lipsa mamei este încă o rană deschisă.

Deși abia se pregătește să împlinească 18 ani, adolescenta și-a conturat deja o direcție proprie: vrea să își construiască o afacere în domeniul frumuseții, pasiune pe care a moștenit-o și rafinat-o în timp, urmând cursuri de specialitate. În timp ce mulți tineri de vârsta ei abia își caută drumul, Sumayla privește înainte cu o ambiție alimentată, poate, de dorința de a continua ceva din moștenirea Ronei.

„Sumayla e mai bine, are o comunicare bună cu toți, a făcut un an de școală de acasă, se gândește tot mai serios să își deschidă un salon de frumusețe în casă când face majoratul, adică pe 5 ianuarie, anul viitor. Are și studii în acest domeniu, a absolvit o școală privată de make-up. La parastas, fiica Ronei a fost însoțită și de unchiul Reon, care este tutorele ei, conform ultimei dorințe exprimate de Rona. Reon lucrează de la distanță în Canada (pe fusul orar de acolo), ca să poată locui cu fetița în Franța, la Toulon. Nu e deloc ușor. Dar, s-a adaptat, ține foarte mult la Sumayla, are grijă de ea, alături de bunica!”, au transmis apropiații.

Rona a pierdut lupta cu boala în noiembrie 2023, la doar 50 de ani, după un diagnostic dur: metastaze la creier și la plămâni. Deși se afla în Franța, țara unde își construise o carieră muzicală și cinematografică apreciată, dorința ei a fost să se întoarcă acasă pentru odihna veșnică. Iar familia a respectat această ultimă voință, făcând posibil ca artista să fie înmormântată în România, locul pe care l-a purtat mereu în suflet.