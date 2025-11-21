Ce s-ar fi întâmplat cu Anna, majoreta de 18 ani, înainte să moară în timpul croazierei cu familia. Cine e principalul suspect

Moartea elevei de liceu găsite fără viață la bordul vasului de croazieră Carnival Horizon, aflat în Caraibe, ridică suspiciuni tot mai serioase privind un posibil act criminal. Adolescenta participa la o vacanță de șase zile alături de tatăl ei, mama vitregă și copiii acesteia, iar tragedia s-a petrecut în timp ce nava naviga în apele internaționale dintre Mexic și Florida.

Anna Kepner, în vârstă de 18 ani, a murit vineri, 7 noiembrie, în timpul croazierei petrecute cu familia. Ancheta FBI a început în momentul în care vasul a acostat în Miami, însă autoritățile nu au oferit public detalii despre circumstanțele decesului.

Mama vitregă a adolescentei, Shauntel Hudson, căsătorită recent cu tatăl Annei, Chris Kepner, a depus pe 17 noiembrie o cerere prin care solicită o amânare în procedura divorțului ei din 2024. În document, ea invocă o „situație extrem de delicată și gravă”.

„În prezent, Biroul Federal de Investigații (FBI) desfășoară o anchetă ca urmare a morții subite a Annei Kepner, în vârstă de optsprezece ani”, subliniind totodată că femeia a fost informată că unul dintre copiii familiei ar putea fi vizat într-un dosar penal.

Aceste informații coincid cu declarațiile fostului iubit al Annei, care afirmă că fratele vitreg al tinerei, în vârstă de 16 ani, ar fi încercat cu câteva luni înainte să se apropie de ea împotriva voinței sale. Tot el susține că băiatul a fost desemnat suspect în documentele depuse la instanță.

Fostul iubit, Josh Tew, în prezent în vârstă de 15 ani și care a primit permisiunea mamei pentru a vorbi public, a povestit ceea ce știe despre ultimele ore din viața Annei. Ea ar fi fost găsită pe 7 noiembrie, învelită într-o pătură și ascunsă sub patul din cabina în care era cazată.

Josh spune că fratele mai mic al Annei a relatat că în seara precedentă ar fi auzit zgomote puternice venind din camera fetei, unde aceasta se afla împreună cu fratele vitreg care ar fi blocat intrarea în cabina din care se auzeau țipete și lovituri. CITEȘTE ȘI: Tatiana, o femeie de 40 de ani din Republica Moldova, a fost găsită moartă într-o pensiune. Cine a făcut descoperirea șocantă

