Tatiana, o femeie de 40 de ani din Republica Moldova, a fost găsită moartă într-o pensiune. Cine a făcut descoperirea șocantă

Descoperire cutremurătoare într-o pensiune din localitatea Cantu, provincia Como, Italia. Tatiana, o femeie în vârstă de 40 de ani, a fost găsită fără viață în camera ei de către administratorul unității.

Tatiana era originară din Republica Moldova, dar locuia în Seveso, în Brianza și se cazase la pensiune în urmă cu doar câteva zile. Aceasta venise la Cantu pentru o scurtă ședere și a cerut să nu i se facă ordine în cameră și nici să fie deranjată de personalul unității.

Tatiana a fost găsită fără viață într-o pensiune din Italia

După ce zile întregi nu a mai fost văzută, administratorul pensiunii s-a hotărât să bată la ușă. După lungi insistențe, văzând că nimeni nu îi răspunde, acesta a forțat încuietoarea, moment în care a descoperit trupul neînsuflețit al femeii de 40 de ani, care era în stare avansată de descompunere.

Proprietarul pensiunii a alertat de urgență autoritățile care au ajuns rapid la fața locului împreună cu un medic legist. Mai mult decât atât, pe trupul Tatianei nu existau urme de violență, ceea ce i-a determinat pe anchetatori să ia în calcul varianta unei morți care a survenit pe cale naturală.

Trupul Tatianei a zăcut în camera pensiunii timp de mai multe zilei, perioadă în care nimeni nu a semnalat dispariția ei. Cu toate acestea, intervalul lung dintre momentul în care femeia s-a stins din viață și descoperirea cadavrului, complică stabilirea exactă a cauzei.

Trupul neînsuflețit al femeii de 40 ani urmează să fie suspus autopsiei, care va stabili cauza exactă a morții. Principala ipoteză a autorităților este că Tatianei i s-ar fi făcut rău din senin și nu ar mai fi apucat să solicite ajutor.

Persoane din anturajul femeii au descris-o pe Tataiana ca fiind muncitoare, retrasă și discretă. Aceasta trăia singură de mai mult timp și nimeni nu o cunoștea cu probleme medicale. Carabinierii continuă cercetările, fiind deschis și un dosar de moarte suspectă. De asemenea, se verifică și ultimele apeluri telefonice ale femeii și eventualele deplasări pe care le-a făcut înainte să fie găsită fără viață.

