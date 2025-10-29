Sfârșit tragic pentru o pensionară. A plecat într-o croazieră de lux și a fost uitată pe o insulă tropicală

Caz șocant pe un vas de croazieră de lux. În timpul unui vacanțe de 60 de zile (în jurul Australiei), o femeie a fost uitată pe o insulă tropicală. Câteva ore mai târziu, după o amplă operațiune de căutare, turista a fost găsită.

În timpul unei croaziere de lux în jurul Australiei, o femeie de 80 de ani a dispărut în mod misterios. Alarma a fost dată sâmbătă dimineață, 25 octombrie, în ziua în care nava acostase pe insula turistică Lizard, la aproximativ 30 de kilometri de coasta Queenslandului, cunoscută pentru frumusețea sa.

Cum a fost găsită pensionara uitată pe o insulă din Australia

Potrivit informațiilor din anchetă, la un moment dat, femeia de 80 de ani s-a îndepărtat de ceilalți pasageri ai vasului. În timpul opririi, o parte dintre turiști au plecat în drumeții în jurul insulei, situată în Marea Barieră de Corali, și se crede că femeia, originară din Australia, s-ar fi separat de grup pentru a lua o pauză. Turiștii s-ar fi îndreptat spre cel mai înalt vârf al insulei, când pensionara a decis să se odihnească.

Puțin după apusul soarelui, în jurul orei 21:00, vasul Coral Adventurer a părăsit insula. Câteva ore mai târziu, echipajul navei a constatat absența femeii, moment în care au decis să se întoarcă pe insulă Lizard, potrivit Autorității Australiene pentru Siguranța Maritimă (AMSA). Din nefericire, femeia de 80 de ani a fost găsită fără viață.

Directorul executiv al Coral Expeditions, Mark Fifield, a transmis condoleanțe familiei: ”În timp ce ancheta incidentului continuă, suntem profund îndurerați de aceea ce s-a întâmplat și oferim sprijinul nostru deplin familiei femeii. Colaborăm îndeaproape cu poliția din Queensland și alte autorități pentru a sprijini ancheta. ”, a spus acesta într-un comunicat public.

