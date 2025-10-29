Acasă » Știri » Sfârșit tragic pentru o pensionară. A plecat într-o croazieră de lux și a fost uitată pe o insulă tropicală

Sfârșit tragic pentru o pensionară. A plecat într-o croazieră de lux și a fost uitată pe o insulă tropicală

De: Irina Vlad 29/10/2025 | 23:32
Sfârșit tragic pentru o pensionară. A plecat într-o croazieră de lux și a fost uitată pe o insulă tropicală
Sursă foto: Profimedia

Caz șocant pe un vas de croazieră de lux. În timpul unui vacanțe de 60 de zile (în jurul Australiei), o femeie a fost uitată pe o insulă tropicală. Câteva ore mai târziu, după o amplă operațiune de căutare, turista a fost găsită. 

În timpul unei croaziere de lux în jurul Australiei, o femeie de 80 de ani a dispărut în mod misterios. Alarma a fost dată sâmbătă dimineață, 25 octombrie, în ziua în care nava acostase pe insula turistică Lizard, la aproximativ 30 de kilometri de coasta Queenslandului, cunoscută pentru frumusețea sa.

Cum a fost găsită pensionara uitată pe o insulă din Australia

Potrivit informațiilor din anchetă, la un moment dat, femeia de 80 de ani s-a îndepărtat de ceilalți pasageri ai vasului. În timpul opririi, o parte dintre turiști au plecat în drumeții în jurul insulei, situată în Marea Barieră de Corali, și se crede că femeia, originară din Australia, s-ar fi separat de grup pentru a lua o pauză. Turiștii s-ar fi îndreptat spre cel mai înalt vârf al insulei, când pensionara a decis să se odihnească.

Puțin după apusul soarelui, în jurul orei 21:00, vasul Coral Adventurer a părăsit insula. Câteva ore mai târziu, echipajul navei a constatat absența femeii, moment în care au decis să se întoarcă pe insulă Lizard, potrivit Autorității Australiene pentru Siguranța Maritimă (AMSA). Din nefericire, femeia de 80 de ani a fost găsită fără viață.

Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente locuinței
Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente...
Dragostea va renaște pentru aceste CINCI zodii. Destinul le oferă o nouă șansă la fericire
Dragostea va renaște pentru aceste CINCI zodii. Destinul le oferă o nouă șansă...

Directorul executiv al Coral Expeditions, Mark Fifield, a transmis condoleanțe familiei: ”În timp ce ancheta incidentului continuă, suntem profund îndurerați de aceea ce s-a întâmplat și oferim sprijinul nostru deplin familiei femeii. Colaborăm îndeaproape cu poliția din Queensland și alte autorități pentru a sprijini ancheta. ”, a spus acesta într-un comunicat public.

Ce se întâmplă la granița dintre viață și moarte, conform unui studiu. A treia stare a vieții

Un cuplu a fost găsit mort în camera unui hotel din Brazilia. Ce au descoperit anchetatorii

Tags:
Iți recomandăm
Magicianul Robert Tudor, amendat cu aproape 2000 de euro în Malta: ”Ne-a distrus vacanța. Fac plângere!”
Știri
Magicianul Robert Tudor, amendat cu aproape 2000 de euro în Malta: ”Ne-a distrus vacanța. Fac plângere!”
Cum arată casa pe care Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au cumpărat-o în Italia: ”Căminul nostru de vacanță”
Știri
Cum arată casa pe care Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au cumpărat-o în Italia: ”Căminul nostru de vacanță”
Primele rețineri în cazul exploziei din Rahova. Surse: Un angajat Distrigaz și doi ai firmei „fantomă”
Mediafax
Primele rețineri în cazul exploziei din Rahova. Surse: Un angajat Distrigaz și doi...
Cum se calculează ÎNTREȚINEREA la bloc. Ce soluție au la îndemână datornicii
Gandul.ro
Cum se calculează ÎNTREȚINEREA la bloc. Ce soluție au la îndemână datornicii
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în costum de baie!
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în costum de baie!
Individ reținut după ce a schingiuit un cal și s-a lăudat cu imaginile pe TikTok
Adevarul
Individ reținut după ce a schingiuit un cal și s-a lăudat cu imaginile...
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66 ani. Mesajul astronautului despre „iubirea vieții sale”
Digi24
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66...
România desfășoară o nouă misiune de sprijin umanitar destinată populației civile din Fâșia Gaza
Mediafax
România desfășoară o nouă misiune de sprijin umanitar destinată populației civile din Fâșia...
Parteneri
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani....
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
Click.ro
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS...
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
Digi 24
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a...
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din România
Digi24
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din România
Motocicliștii cer legalizarea acestei manevre în România. O nevoie reală pentru fluidizarea traficului – VIDEO
Promotor.ro
Motocicliștii cer legalizarea acestei manevre în România. O nevoie reală pentru fluidizarea traficului – VIDEO
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
Seria OPPO Find X9, lansată și în România. Cât costâ?
go4it.ro
Seria OPPO Find X9, lansată și în România. Cât costâ?
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Descopera.ro
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Go4Games
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Cum se calculează ÎNTREȚINEREA la bloc. Ce soluție au la îndemână datornicii
Gandul.ro
Cum se calculează ÎNTREȚINEREA la bloc. Ce soluție au la îndemână datornicii
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Teroare în culisele celui mai nou show de la Pro TV! Prezentatoarea a făcut o criză de nervi în culise: ...
Teroare în culisele celui mai nou show de la Pro TV! Prezentatoarea a făcut o criză de nervi în culise: ”I-am redus la tăcere”
Prezentatorul Pro TV a ajuns direct în curtea Antenei 1! O fi greșit destinația saaaau… e alt ...
Prezentatorul Pro TV a ajuns direct în curtea Antenei 1! O fi greșit destinația saaaau… e alt traseu profesional?
Magicianul Robert Tudor, amendat cu aproape 2000 de euro în Malta: ”Ne-a distrus vacanța. Fac plângere!”
Magicianul Robert Tudor, amendat cu aproape 2000 de euro în Malta: ”Ne-a distrus vacanța. Fac plângere!”
Elena Băsescu, surprinsă la cumpărături, dar cine s-ar fi așteptat?! Fiica fostului președinte ...
Elena Băsescu, surprinsă la cumpărături, dar cine s-ar fi așteptat?! Fiica fostului președinte și-a reînnoit garderoba din… Carrefour!
Cum arată casa pe care Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au cumpărat-o în Italia: ”Căminul nostru ...
Cum arată casa pe care Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au cumpărat-o în Italia: ”Căminul nostru de vacanță”
Primele rețineri în cazul exploziei devastatoare din Rahova. 3 persoane au fost duse la audieri
Primele rețineri în cazul exploziei devastatoare din Rahova. 3 persoane au fost duse la audieri
Vezi toate știrile
×