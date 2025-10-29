Sfârșit tragic pentru o pensionară. A plecat într-o croazieră de lux și a fost uitată pe o insulă tropicală

Caz șocant pe un vas de croazieră de lux. În timpul unui vacanțe de 60 de zile (în jurul Australiei), o femeie a fost uitată pe o insulă tropicală. Câteva ore mai târziu, după o amplă operațiune de căutare, turista a fost găsită.
În timpul unei croaziere de lux în jurul Australiei, o femeie de 80 de ani a dispărut în mod misterios. Alarma a fost dată sâmbătă dimineață, 25 octombrie, în ziua în care nava acostase pe insula turistică Lizard, la aproximativ 30 de kilometri de coasta Queenslandului, cunoscută pentru frumusețea sa.
Potrivit informațiilor din anchetă, la un moment dat, femeia de 80 de ani s-a îndepărtat de ceilalți pasageri ai vasului. În timpul opririi, o parte dintre turiști au plecat în drumeții în jurul insulei, situată în Marea Barieră de Corali, și se crede că femeia, originară din Australia, s-ar fi separat de grup pentru a lua o pauză. Turiștii s-ar fi îndreptat spre cel mai înalt vârf al insulei, când pensionara a decis să se odihnească.
Puțin după apusul soarelui, în jurul orei 21:00, vasul Coral Adventurer a părăsit insula. Câteva ore mai târziu, echipajul navei a constatat absența femeii, moment în care au decis să se întoarcă pe insulă Lizard, potrivit Autorității Australiene pentru Siguranța Maritimă (AMSA). Din nefericire, femeia de 80 de ani a fost găsită fără viață.
Directorul executiv al Coral Expeditions, Mark Fifield, a transmis condoleanțe familiei: ”În timp ce ancheta incidentului continuă, suntem profund îndurerați de aceea ce s-a întâmplat și oferim sprijinul nostru deplin familiei femeii. Colaborăm îndeaproape cu poliția din Queensland și alte autorități pentru a sprijini ancheta. ”, a spus acesta într-un comunicat public.
