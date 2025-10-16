Ce se întâmplă la granița dintre viață și moarte, conform unui studiu. A treia stare a vieții

Mulți sunt cei care se întreabă ce se întâmplă după ce vor muri. Ce îi așteaptă? Ce se întâmplă într-o altă lume? Ei bine, un răspuns concret nu va exista niciodată, dar există o mulțime de studii realizate pe baza acestui aspect. Unul dintre ele oferă o perspectivă interesantă asupra graniței dintre viață și moarte. Află în articol!

Oamenii de știință au identificat un stadiu pe care îl numesc „a treia stare a vieții”. Ce presupune acesta? Este o etapă în care, după ce decesul a fost declarat, anumite celule din organismul uman sau animal continuă să funcționeze, să se autorepare și să dobândească noi capacități.

Ce se întâmplă la granița dintre viață și moarte

Această descoperire din revista Physiology de echipa de la University of Washington și City of Hope National Medical Center schimbă complet orice percepție asupra vieții de după.

Potrivit cercetărilor, anumite celule, chiar și după deces, continuă să existe și pot fi reactivate dacă primesc oxigen, nutrienți sau semnale biochimice. Prin această reactivare, ele pot să dezvolte funcții pe care nu le-au avut în timpul vieții.

Factorii care influențează durata și eficiența supraviețuirii celulelor după moarte sunt:

Temperatura mediului înconjurător

Disponibilitatea surselor de energie și nutrienți

Tipul, vârsta și starea de sănătate a celulelor

Aceste condiții favorabile, împreună, pot reactiva anumite celule și le pot face să funcționeze într-un mod uluitor, chiar dacă organismul nu mai trăiește.

Medicina regenerativă poate cunoaște noi orizonturi în urma acestei descoperiri. Printre tratamentele care ar putea fi realizate se numără:

Crearea de micro-organisme din propriile celule ale pacientului pentru a livra medicamente direct la celulele bolnave, fără risc de respingere imună;

Curățarea plăcilor arteriale în cazul pacienților cu ateroscleroză;

Repararea țesuturilor nervoase afectate de boli neurodegenerative;

Eliminarea mucusului la pacienții cu fibroză chistică.

Această descoperire demonstrează încă o dată cât de imprevizibil este organismul nostru și faptul că nu vom știi niciodată cu adevărat la ce să ne așteptăm după ce părăsim această lume.

