De: Irina Vlad 29/10/2025 | 19:21
Denisa, o tânără de doar 19 ani, a murit după ce a fost luată de un șofer la ocazie. Bărbatul a intrat într-o depăşire periculoasă şi s-a izbit frontal de un TIR
Denisa avea 19 ani și visa să devină studentă la medicină/ sursă foto: social media
Tragedie fără margini într-o familie din județul Iași. Denisa, o tânără de 19 ani, a murit după ce a fost luată de un șofer la autostop de către un bărbat de 36 de ani. Fata se pregătea să facă școala de șoferi tocmai și visa să devină studentă la medicină. 

Denisa, o tânără de 19 ani din comuna Bălțați, județul Iași, a murit într-un cumplit accident rutier. Fata obișnuia să facă autostopul, iar în ziua cu pricina a fost luată la ocazie de Mihai, un bărbat de 36 de ani, care conducea o mașină marcă BMW.

În ziua în care a murit, tânăra a mers la un salon de înfrumusețare, apoi la cumpărături în Târgu Frumos. Pentru a se întoarce acasă, Denisa a ieșit la autostop. După aproximativ 15 minute, între localitățile Sârca și Bălțați, șoferul care o luase la ocazie, a intrat într-o depășire pe contrasens, în viteză, și a intrat frontal într-un TIR. Atât șoferul, cât și Denisa au murit pe loc.

„La data de 28 octombrie 2025, ora 15.30, poliția a fost sesizată despre faptul că în comuna Bălțați, județul Iași s-a produs un accident rutier soldat cu victime. La fața locului polițiștii au stabilit faptul că un bărbat, de 36 de ani, din comuna Rediu, în timp ce conducea un autoturism pe DN 28, a intrat în coliziune cu un autotren, condus din sens opus de un șofer de 55 ani, din Republica Moldova.

În urma impactului a rezultat decesul a două persoane din autoturism, respectiv a șoferului și a unui pasager, o tânără de 19 ani, din comuna Bălțați. Conducătorul autotrenului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit doar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, au transmis reprezentanții IPJ Iași.

Întrega comunitate din Târgu Frumos este îndurerată. Denisa lucra ca barista într-un restaurant din oraș. Șeful tinerei a avut numai cuvinte de laudă la adresa ei, mărturisind că era o angajată muncitoare și corectă, extrem de apreciată de colegii ei.

„Suntem toţi îndureraţi […] o fată foarte bună, chiar avea vreo două luni de când lucra. Chiar am lăudat-o că este o fată tânără şi avea chiar o gândire matură şi era o fată foarte corectă la serviciu” a povestit şeful tinerei.

„Două persoane au fost încarcerate, acestea se aflau în autoturism şi au fost găsite în stare de inconştienţă. Prima victimă a fost extrasă şi s-au aplicat manevrele de resuscitare, însă, din nefericire, personalul medical a declarat decesul. […] Cea de-a doua victimă prezenta leziuni incompatibile cu viaţa” a explicat purtătorul de cuvânt al ISU Iaşi, George Onofreiasa.

×