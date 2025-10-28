Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Celebrul actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal la doar 28 de ani. Fanii sunt devastați!

De: Irina Vlad 28/10/2025 | 23:30
Sam Vanderpump, vedeta din serialul ”Made în Chelsea”/ sursă foto: social media

Sam Vanderpump, vedeta din serialul ”Made în Chelsea”, în vârstă de 28 de ani, a fost diagnosticat cu o boală în stadiu terminal. Medicii i-au spus că nu are șanse să supraviețuiască următorii patru sau cinci ani. 

Sam Vanderpump, care este rudă cu vedeta americană de reality show Lisa Vanderpump, din Vanderpump Rules și Real Housewives of Beverly Hills, a vorbit deschis despre problemele sale de sănătate din ultimele luni, dezvăluind că la începutul acestui an a fost la un pas de moarte.

Actorul a dezvăluit că a fost diagnosticat cu o boală hepatică în stadiu terminal, spunând că nu există nicio speranță ca ficatul său să se mai vindece. Vanderpump și-a adus aminte cuvintele pe care medicul i le-a spus: ”Nu aș fi purtat această conversație cu tine dacă aș fi crezut că vei supraviețui următorii patru sau cinci ani”.

Sam Vanderpump, vedeta din serialul ”Made în Chelsea”, în vârstă de 28 de ani, a fost diagnosticat cu o boală în stadiu terminal/ sursă foto: social media

Vanderpump a continuat, dezvăluind că în acest moment se pregătește pentru o evaluare în vederea obținerii unui transplant de ficat. Boala hepatică în stadiul terminal apare atunci când organul este deteriorat iremediabil și nu mai poate funcționa normal, adesea din cauza unei boli hepatice cronice sau a unei insuficiențe hepatice acute.

”Medicii mi-au spus că ficatul și rinichii mei nu funcționează corect și că există posibilitatea să fiu internat la terapie intensivă. Din punctul meu de vedere, sunt sănătos acum și sper să rămân sănătos până când voi primi un telefon și voi merge la operație, iar apoi mă voi trezi și voi fi și mai sănătos”, a sous actorul din ”Made în Chelsea”.

Nu este prima dată când Vanderpump vorbește deschis și liber despre problemele sale de sănătate. La începutul acestui an, el a dezvăluit că a fost internat la spitalul, după ce o boală genetică i-a declanșat o septicemie.

”De Crăciun, am trecut printr-o perioadă dificilă, în care m-am îmbolnăvit grav. Am făcut o infecție din cauza unei boli genetice de care sufăr, care a dus la septicemie și s-a terminat destul de rău. Am fost internat în spital și a fost la mustață, aș fi putut muri”, a mai spus tânărul actor.

