Mircea N. Stoian face dezvăluirea: motivul real pentru care au fost agresate Daniela Crudu, Bianca Drăgușanu și Laurette

Daniela Crudu, Bianca Drăgușanu și, ultima, Laurette! Sunt cele trei vedete din showbiz-ul nostru care au fost agresate de patenerii lor. Care a fost motivul?

Mircea N. Stoian, fost coleg ani buni cu Dan Capatos în emisiunea pe care o prezentat la miezul nopții, a dezvăluit, pentru Playtech-Impact, care a fost motivul real pentru care au fost agresate fizic. „Laurrete a fost acuzată că face sex pe bani, Daniela a fost implicată într-un dosar de prostituție, iar Bianca, din câte știu ei, are un dosar mai vechi. Fetele astea, la prima vedere, departe de mine de a le acuza de prostituție, se încurcă cu diverși băieți care sunt aprigi la mânie. Își arată considerația pentru ele, pentru inteligența lor, în acest mod. Bărbații de la care și-au furat-o și-au arătat respectul față de ele cu pumnul sau cu palma”, a explicat Mircea N. Stoian.

„Mintea nu are secrete. Învață să vezi ce gândesc alții”, este titlul cărții scoase de Mircea N. Stoian, carte cu ajutorul căreia oricine își poate descifra partenerul de viață. Fostul asistent al lui Capatos le-o recomandă celor trei femei agresate.

Laurette este ultima dintre ele care a ”pățit-o”. S-a întâmplat într-o camera de hotel din Centrul Vechi. „Nu am mai luat legătura cu el, de atunci. Am mai fost abordată, așa, de diverși domni. Nu erau abordări elegante, ci cu scopul să îmi strice imaginea, iar eu îmi dădeam seama foarte ușor, însă la el nu mi-am dat seama. Eu m-am mai întâlnit cu el, de trei sau patru ori până acum. Mi s-a părut un domn foarte serios, mi-a zis că este divorțat, că are două fetițe, că are afaceri. Țin minte că atunci când a intrat în camera de hotel s-a înfuriat pe mine că nu am vrut să fac ce mi-a cerut el, mi-a zis că ce caut aici dacă nu voiam să fac ce vrea el. Persoana cu care m-am întâlnit cred că consumase ceva, era foarte agitat și nervos când a intrat pe ușă și i-am zis să ia loc pe scaun. Din momentul în care am intrat în camera de hotel am stat maximum 20 de minute. S-a enervat din cauză că el mi-a cerut ceva și eu nu am fost de acord”, a povestit Laurette.

Daniela Crudu era maltratată anul trecut de iubitl croat Sego Dubravko. A ajuns la spital, cu nasul fisurat și mai multe contuzii la nivelul feței. Motivul? Cheltuise prea mulți bani de pe cardul lui. Și fostul iubit fotbalist, Mihai Costea, s-a purtat grosolan cu ea: a ars-o cu țigara.

Și Bianca Drăgușanu a simțit furia iubitului, pe când încă nu devenise vedetă. Coco Păun, un interlop din Petroșani, a rupt-o în bătaie. „Mi-a rupt picioarele și m-a lovit în locul în care pe mine mă doare cel mai tare. Mi-a rupt tibia, mă punea să stau în genunchi, m-a bătut pe stradă. Am vrut să mă sinucid” , a povestit Bianca Drăgușanu.

Iar Alex Bodi, fostul soț, a fost ultimul care a agresat-o. „Da, am lovit-o în Viena, avea dreptate atunci, am recunoscut. A existat un conflict între noi doi în 30 septembrie. Trebuie să înțelegi de ce au degenerat lucrurile, din geloziile ei. De ce vrei tu să sari la bătaie? Adică tu sari la mine, eu te opresc și tu după aia spui că ai semne pe mână? Eu am video cu dânsa în anumite ipostaze, pe care nu ar vrea în viața ei să le dau. Când era întinsă pe jos a luat pastile. Sunt mai multe, printre ele și filmarea de la balcon. Ea are tulburări psihice. Zici că te-am bătut și după patru zile ai fugit cu mine în vacanță? Dacă a făcut dosar penal, asta doar ea știe. Bănuiesc că și-ar fi luat certificat. Dar să vină cu mine în Turcia să se afișeze peste tot cu mine? Femeia asta a fost numai în vacanțe cu mine, avea numai beneficii de pe urma certurilor noastre. Noi ne-am certat de vreo 15 ori și ne-am împăcat. Suntem de râsul lumii. De ce toate relațiile ei au fost lupta din Troia? Ca, ea e pâinea lui Dumnezeu?“, a spus Alex Bodi, la Antena Stars.