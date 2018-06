Mircea N. Stoian pleacă din România! Unde vrea să se mute actorul

Mircea N. Stoian a povestit pe blogul lui că își dorește să plece definitiv din România și să se mute în Portugalia. Acolo și-a propus să scrie o carte. (Reduceri mari la jocuri PC)

Actorul Mircea N. Stoian a anunțat că este pe punctul de a-și împlini un vis mai vechi, acela de a pleca din România pentru totdeauna.

“Am 61 de ani, sunt sănătos tun, am doi copii, dintre care unul de 28 de ani și unul de 15 ani, o iubită frumoasă și zurlie, două divorțuri, două mașini, niște proprietăți și cam tot ce mai e necesar să-mi fie bine. Îmi place să stau acasă, nu să umblu creangă prin oraș, să citesc, să scriu și să mă joc cu cainele. Si sa ma plimb prin parc. Sunt absolvent al Institutului de Arta Teatrala si Cinematografica, specializarea actorie, promotia 1981″, se descrie Mircea N. Stoian pe blogul personal.

De asemenea, actorul susține că are în plan să lanseze o carte și să devină scriitor.

“Scriu o carte de comunicare. Este o carte de comunicare non-verbala in care veti gasi tehnici de depistare a minciunii. Cartea este aproape gata, am vorbit cu editura si aper sa o lansez cat de curand.

In rest, sunt bine! Am iesit din zona cu reflectoare multe si lumini, din zona media si imi vad de viata mea. Viata pe care mi-am propus sa o continui in alta tara. Da, m-am decis sa plec din Romania. Daca nu se schimba nimic aici, plec in Portugalia.

Vand tot si pa, la revedere! De ce Portugalia, simplu! Pentru ca imi place tara asta si ma vad la pensie traind acolo, cu cainele si iubita mea, care o fi ea la vremea respectiva. Pana atunci, scriu cartea si scriu din nou pe blog”, a declarat Mircea N. Stoian pentru WOWbiz.ro.