Mircea Radu, prezentator de televiziune care a devenit celebru după show-ul ”Din dragoste”, a vorbit despre emisiunile de noapte pe care un post trebuie să le aibă. Mircea Radu a explicat însă că trebuie ca respective televiziune trebuie să aibă și oameni competenți, pentru a realiza emisiunile.

„Se spune că știrile sunt coloana vertebrală a oricărei televiziuni iar divertismentul e inima. Dacă e așa (este) adaug că Late Night Show-ul este mintea. Acolo, în acea emisiune de fiecare seară, vin oamenii care au ce spune și ce arăta. Acolo se lansează vedete, se dărâmă mituri, se stabilesc tendințe, se fac și se desfac contracte și se dă ora exactă în showbiz. În acea oră se spun lucrurile care devin știri worldwide a doua zi. De aceea orice televiziune care își respectă telespectatorii are un Late Night Show”, a comentat Mircea Radu în mediul online.

Acesta și-a amintit de emisiune de noapte realizate cu ani în urmă de Florin Călinescu și de Mircea Badea. „Și România a avut așa ceva acum 20 de ani (pentru Dumnezeu, acum 20 de ani…). ProTV mergea cu Călinescu și ”Chestiunea Zilei” iar A1 cu ”Noaptea târziu cu Mircea Badea”. Călinescu, flegmatic, mucalit, cu he-he-he-urile alea din care te lăsa să-nțelegi ce vrei. Mircea Badea, ironic, șuta și era la primire în fracțiuni de secundă (nu știu nici până azi un prezentator cu asemenea reflexe) în echipă cu Oreste – cult, la pândă fără să pară, cu mișcări ample și arcuite ale mâinilor, desene în aer care ar trebui înregistrate la OSIM. Unde sunt ei acum? Pe alte orbite. Unii nici nu-și mai vorbesc. De la ei încoace s-a mai încercat? Da, îmi vin în minte câteva titluri de emisiuni bune de pus înaintea muribunzilor ca să plece fără regrete”, a adăufat Radu.

Mircea Radu a explicat li care este motivul pentru care nu se mai fac astfel de show-uri de noapte. „Bref, de ce nu mai sunt programe ca alea? Pe scurt, pentru că nu le poate face oricine (da, și la stație mă refer). Pe lung, pentru că îți trebuie o echipă mare, de la producători și scenariști la garderobiere și șoferi, care să funcționeze brici. Pentru că invitații-magnet sunt căutați în zone de mâl unde nu vor fi găsiți niciodată. Situație în care se iau diverși bizari, noname-uri sau nulități știute și li se pun întrebări ca să părem interesați de viața lor. Dacă acum ar fi existat un Late Night de prestigiu, s-ar fi dus Simona Halep în studiou? Sigur. Ar fi fost win-win, spre binele tuturor, audiența ar fi lipit acul pe roșu iar Simona ar fi arătat încă o dată că are și alte calități decât cea pe care o știm. A, să nu uit… trebuie și un prezentator/host care să aibă replică, să fie carismatic, să fie plăcut, insinuant, cu umor, autoironic. Deștept foc. Care să știe cu ele. Și bineprimit de public. Știi tu pe cineva acum, cu datele-astea? Pe bune?… Zi-mi și mie, hai să vorbim în josul paginii…

”De ce nu are România acum un Late Night Show?” , asta-i întrebarea, cum ar zice Shakes Peer…. Probabil pentru că zice că nu are nevoie. Sau poate pentru că nu (mai) are resurse?”, a încheiat Mircea Radu.