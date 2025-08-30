Mirela Vaida, out de la Acces Direct începând de luni! A acceptat o nouă provocare

Surpriză pentru telespectatorii Antena Stars: Mirela Vaida, una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de televiziune, nu va apărea la pupitrul emisiunii „Acces Direct”. Iată care este motivul!

Luni, marți și miercuri, emisiunea care o are de ani de zile gazdă principală va fi difuzată fără ea. Motivul absenței are legătură cu un proiect special, într-un format care promite să aducă distracție, energie și situații neașteptate. Ce declarații a făcut vedeta!

Mirela Vaida a acceptat o nouă provocare

Vedeta Antena Stars va participa la filmările pentru noul sezon al show-ului „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”, produs și prezentat de Nea Mărin. Programul este cunoscut pentru mixul său de provocări amuzante, activități solicitante și momente pline de emoție, iar participarea Mirelei Vaida reprezintă una dintre atracțiile acestui sezon.

De-a lungul anilor, telespectatorii s-au obișnuit să o vadă pe Mirela Vaida în postura de prezentatoare elegantă și energică, conducând „Acces Direct” cu naturalețe și siguranță. Acum însă, fanii vor avea ocazia să o descopere într-un alt registru, în postura de concurent, pusă față în față cu sarcini neprevăzute și cu un ritm alert impus de Nea Mărin.

„Este o experiență unică, abia aștept să intru în atmosfera de acolo. Îmi place să mă distrez, să lucrez alături de oameni frumoși și să accept provocări noi. Sper doar să nu iau bătaie de la Nea Mărin, pentru că știm cu toții cât de exigent este și câtă muncă pune pe umerii invitaților”, a spus Mirela Vaida.

Formatul show-ului presupune ca vedetele invitate să treacă prin probe fizice, să lucreze în echipă și să se implice în activități de comunitate, totul sub privirea exigentă și plină de haz a gazdei. Pentru Mirela Vaida, aceste filmări înseamnă o pauză temporară de la programul zilnic, dar și șansa de a aduce în fața publicului o latură mai personală, mai apropiată de viața de zi cu zi.

Noul sezon „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere” este programat să fie difuzat la începutul anului viitor, imediat după finalul emisiunii „Asia Express – Drumul Eroilor”. Episodul la care participă Mirela Vaida va fi al doilea din acest sezon și va avea o durată de două ore și jumătate. Producătorii promit o ediție spectaculoasă, plină de umor, emoții și situații surprinzătoare, în care concurenții vor fi testați la maximum.

Astfel, publicul va avea ocazia să vadă nu doar latura de vedetă a Mirelei Vaida, ci și modul în care aceasta se adaptează unor contexte inedite, muncind cot la cot cu ceilalți participanți și demonstrând spirit de echipă.

Chiar dacă pentru trei zile „Acces Direct” va fi lipsit de gazda sa, telespectatorii nu vor duce lipsă de Mirela Vaida. Sâmbătă seară, de la ora 19:00, ea va fi prezentă la cârma emisiunii „Petrecem în familie”, un show muzical difuzat tot pe Antena Stars, unde atmosfera de sărbătoare și invitații speciali sunt ingredientele de bază.

După participarea la filmările pentru emisiunea lui Nea Mărin, programul prezentatoarei va reveni la normal: joi și vineri, de la ora 16:00, Mirela Vaida va fi din nou în platoul „Acces Direct”, pregătită să reia discuțiile, subiectele de actualitate și interacțiunea cu publicul.

