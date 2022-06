Mirela Vaida, umilită după ce a cântat la o nuntă. Ireal ce a păţit prezentatoarea Acces Direct

Mirela Vaida este cunoscută ca fiind una din cele mai de succes prezentatoare TV, însă puțini sunt cei care știu că marea ei pasiune este muzica. A cântat mulți ani la nunți, însă ce avea să pățească acum este de departe cea mai umilitoare experiență. Iată ce a pățit prezentatoarea de la Acces Direct!

Prezentatoarea Acces Direct a publicat pe rețelele de socializare o filmare de la un eveniment unde a fost invitată să cânte, însă reacțiile internauților nu au fost deloc încurajatoare. Deși au fost și urmăritori care au felicitat-o, unul din urmăritori nu s-a putut abține și a umilit-o pe Mirela Vaida:

„Așa ai ajuns?…Nesătulă de bani să cânți pe la nunți!…Vai de capul tău!..”, a fost mesajul postat de internaut, în dreptul videoclipului publicat de vedetă pe rețelele de socializare.

Mirela Vaida, prezentatoare Acces Direct, umilită după ce a cântat la o nuntă

Deși mulți nu știu, Mirela Vaida iubește muzica și în timpul liber se dedică nunților și evenimetelor unde este invitată să cânte: „Eu am terminat Facultatea de Drept, când am venit din Iaşi în Bucureşti nici nu mă gândeam că o să fac muzică, televiziune, teatru. M-am trezit după licenţă că nu am relaţii, că nu am pile, aşadar îmi era imposibil să reuşesc. M-am angajat la televiziune şi mi-am dat seama că îmi place să vorbesc. Eu mai participasem la concursuri de muzică. Am fost la Mamaia, în ’97. Am mai fost la «Ploaia de stele», în 2001”, a spus Mirela Vaida.

Timp de 7 ani Mireal Vaida s-a dedicat pasiunii sale, însă venirea copiilor pe lume i-a dat puțin planurile peste cap și nu a mai putut ține pasul cu nopțile pierdute:

”Inima m-a chemat spre muzică mereu. Eu am cântat foarte mulți ani la nunți. Am început cântând la nunți. Am și folclor, am și evergreen-uri, am și melodii românești, am și lăutărești. Vreo șapte ani am cântat la nunți, după care au venit copiii, unul după altul, și n-am mai putut să țin pasul cu repetițiile și cu nopțile pierdute. Dar la nunți există și un dezavantaj. Cântam toată noaptea, eram singura solistă și duceam greul de la 10 seara și până dimineața, la 5. Și veneam ruptă și vocal.”, a povestit Mirela Vaida, în cadrul unei emisiuni TV.