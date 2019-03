Miriuță își pune jucătorii la zid după remiza de la Chiajna: „Sunt foarte supărat pe ei, în special pe cei din apărare!”

Vasile Miriuță, antrenorul principal al formației FC Hermannstadt s-a arătat nemulțumit de rezultatul pe care elevii săi l-au obținut la Chiajna cu Concordia, scor 2-2.

Tehnicianul sibienilor și-a taxat elevii afirmând că este inaceptabil la acest nivel al ligii I, să încasezi două goluri în două inute, Chiajna reușind să revină după ce a fost condusă în minutul 12 cu două goluri pe tabela de marcaj.

„E inacceptabil. Am început foarte bine. Mai bine de atât cum să începi un joc? Şi în deplasare cu contraacandidată la retrogradare. Am marcat în primele 10 minute. 2-0. Inexcplcabil. Nu pot să îmi dau seama. Sunt foarte supărat. O să am o discuţie cu ei pentru că e inadmisibil să iau două goluri în două minute, mai ales pe zonă centrală. Inacceptabil! Pe Gorobsov l-au lăsat să şuteze, apoi Bawab i-a luat pe dribling ca pe jaloane. Sunt foarte supărat pe ei, în special pe cei din apărare”, a tunat Vasile Miriuţă.

La Chiajna, oaspeţii au condus cu 2-0, prin golurile marcate de Tsoumou (min. 4) şi Jazvic (min.12), dar trupa pregătită de Adrian Falub a reușit egalarea în doar două minute prin Gorobsov (min. 16) și Bawab (min.18). Până la finalul meciului tabela de marcaj a rămas încremenită la 2-2, niciuna dintre cele două combatante nefiind dispuse să riște, preferând să-și securizeze punctul câștigat.

În urma rezultatului, Concordia a rămas pe ultimul loc cu 11 puncte în timp ce FC Hermannstadt a ajuns pe loc de baraj cu 17 puncte, la fel ca și FC Voluntari care este pe locul 5 dar cu un golaveraj superior.