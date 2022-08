Mititelu jr. a ”combinat” o super vedetă Kanal D! Cine este bruneta care îi conduce Lamborghini-ul prin București

Adrian Mititelu Jr. are, clar, stofă de „campion”. Fiul patronului clubului FC U Craiova 1948 „lovește” pe bandă în rândul „bunăciunilor” din lumea bună. Tânărul a mai bifat o cucerire de top, o fostă concurentă de la „Bravo, ai stil!”, care, deja, i-a „antamat” superbul Lamborghini Urus de peste 400.000 de euro. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, toate detaliile.

După ce s-a despărțit de Monica Hill, ex-„logodnica” lui Cătălin Botezatu, „Prințișorul Craiovei” a încercat câteva relații serioase, care nu au fost, însă, de durată. Adrian Mititelu Jr. nu a depus, însă, armele și a demonstrat că are farmec de cuceritor. De câteva săptămâni, potrivit surselor CANCAN.RO, fiul milionarului Adrian Mititelu s-a combinat cu o superbă domnișoară, pe nume Andra Lotsopa.

(CITEȘTE ȘI: JUNIORUL UNUI PATRON DIN FOTBAL ȘI-A FĂCUT NUMĂRUL “TRADIȚIONAL” LA LOFT MAMAIA. A DAT 15.000 DE LEI DOAR PE ȘAMPANII ARMAND DE BRIGNAC)

Andra Lotsopa, fostă concurentă la „Bravo, ai stil!”

Noua cucerire de marcă a lui Adrian Mititelu Jr. este fostă concurentă în cadrul primei ediții a emisiunii „Bravo, ai stil!”. Pe Instagram, sexy-bruneta are peste 62.000 de urmăritori, deși a rămas în umbră după ce a participat la show-ul difuzat de Kanal D. În ultimele luni, tânăra și-a mărit buzele, și-a injectat botox în pomeți și a trecut pragul cabinetului medicului estetician pentru implanturi mamare.

(NU RATA: MITITELU JR. A FĂCUT O AROGANȚĂ MICĂ LA NUBA! PUȘTIUL & GAȘCA LUI AU COMANDAT 10 STICLE DE MOET)

În prezent, Andra Lotsopa seamănă izbitor cu Angelina Jolie. La „Bravo, ai Stil!” a ieșit în evidență grație stilului său vestimentar, dar și a frumuseții. În cadrul show-ului a avut mai multe conflicte cu Iulia Albu, care a criticat-o în nenumărate rânduri.

Potrivit surselor CANCAN.RO, relația dintre Adrian Mititelu Jr. și Andra Lotsopa merge perfect, sexy-bruneta mergând prin Capitală cu superbul Lamborghini Urus al „Prințișorului Craiovei”. În plus, de o bună perioadă, tânărul este văzut tot mai des prin București, neputând sta, pe bună dreptate, departe de iubita lui.

Adrian Mititelu Jr., adevărul despre pasiunile lui

Altfel, Adrian Mititelu Jr. are și alte pasiuni, nu doar femeile frumoase. În cel mai recent interviu acordat pentru CANCAN.RO, „Prințișorul Craiovei” a vorbit despre obsesia lui pentru obiectele de valoare.

„Am mai multe ceasuri, sunt niște bunuri, până la urmă, dar, dacă nu ești pasionat, nu poți să-ți cumperi, oricât de mulți bani ai avea. Niciodată nu mi-a plăcut lauda, consider că fiecare își cumpără ce vrea, ce își permite, ce îi place. Eu îmi cumpăr un lucru dacă îmi place foarte mult. Mai am lucruri de valoare, dar cred că orice om are, în limitele sale. Nu îmi place să epatez, dar îmi place să port exact ceea ce mă reprezintă, fie că vorbim aici de bijuterii, haine, încălțări. Fiecare om are stilul lui. Așa și eu, am stilul meu și imaginea mea e fix așa cum vreau să fie”, a spus Adrian Mititelu Jr..