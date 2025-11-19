Moarte învăluită în mister lângă sediul MAI. O femeie a căzut de la etaj

Moarte misterioasă în București! O femeie de 70 de ani a căzut de la balconul unui bloc situat lângă sediul Ministerului Afacerilor de Interne (MAI). Oamenii legii urmează să stabilească dacă este vorba despre o sinucidere sau un accident.

În dimineața zilei de miercuri, 19 noiembrie, un apel la 112 anunța că o bâtrână de 70 de ani se află inclonștiență în curtea unui imobil de lângă Ministerul Afacerilor de Interne (MAI) din București, după ce a căzut de la etajul unui imobil.

Moarte învăluită în mister lângă sediul MAI

În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de medicii de pe ambulanță, nu s-a mai putut face nimic pentru viața femeii. Oamenii legii urmează să stabilească dacă femeia s-a aruncat intenționat de la etajul locuinței sau dacă s-a dezechilibrat și a căzut. Trupul neînsuflețit al bătrânei a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală (INML), în vederea efectuării necropsiei.

”La data de 19 noiembrie 2025, în jurul orei 10.50, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Secția 1 Poliție au fost sesizați cu privire la faptul că în curtea interioară a unui imobil se află o femeie inconștientă. La fața locului s-au deplasat cu operativitate polițiști din cadrul subunității care au delimitat și au asigurat zona, dar și un echipaj de prim ajutor. În pofida eforturilor depuse de medici, aceștia au declarat decesul femeii, în vârstă de 70 de ani. În urma verificărilor efectuate, a reieșit faptul că persoana în cauză s-ar fi precipitat de la un etaj superior. De asemenea, în acest moment se fac verificări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs acest incident. Cazul urmează să fie preluat de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Serviciul Omoruri”, a transmis Poliția Capitale.

O fetiță de 2 ani a murit în brațele tatălui, la scurt timp după externare! Prima reacție a spitalului

Tragedie în Cluj! Un mort și trei răniți, după ce o mașină a derapat pe contrasens