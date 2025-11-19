O fetiță de 2 ani a murit în brațele tatălui, la scurt timp după externare! Prima reacție a spitalului

O fetiță de doi ani din Italia a murit după ce a fost internată și externată din spital, iar părinții au rămas îngroziți de tragedia care s-a produs la scurt timp după ce a revenit acasă. Ludovica a prezentat inițial dificultăți respiratorii și febră, motiv pentru care a fost dusă de urgență la spital. După mai multe controale și teste, medicul de gardă a considerat că starea ei nu este gravă și a decis să o trimită acasă, însă situația s-a înrăutățit și a dus la moartea copilei.

După ce a fost dusă acasă, în zilele care au urmat, starea fetiței s-a deteriorat rapid. Febra apăruse pentru prima dată la grădiniță, unde a ajuns la 39 de grade Celsius. Mama i-a administrat paracetamol și a încercat să o odihnească, iar inițial părea că situația se stabilizează. Totuși, copilul a început să se plângă de dureri la nivelul ochilor și frunții, iar medicul pediatru a ajustat tratamentul. Examinările au arătat un virus gripal și o ușoară iritație a gâtului, însă febra nu a scăzut, iar starea ei generală s-a înrăutățit.

„Conform procedurii standard, a fost inițiată o anchetă internă pentru a determina detaliile incidentului și posibilele cauze clinice ale decesului.”, a transmis Autoritatea Sanitară Belluno, care supraveghează spitalul.

În dimineața zilei de sâmbătă, fetița a prezentat dificultăți severe de respirație și apatie, fiind din nou dusă la camera de gardă a spitalului Santa Maria del Prato din Feltre. A primit tratament cu nebulizator și antibiotic, dar după mai puțin de o oră a fost externată, cu recomandarea de a continua tratamentul acasă. La domiciliu, simptomele s-au agravat rapid. Copilul a manifestat respirație dificilă, strabism și lipsă de energie. În jurul orei 9:00, fetița a decedat înainte de sosirea ambulanței.

Autoritățile sanitare locale au deschis o anchetă pentru a analiza circumstanțele tragediei și a identifica cauzele exacte ale decesului. Parchetul a dispus efectuarea unei autopsii pentru a stabili motivele care au dus la moartea fetiței. Spitalul și autoritățile au transmis mesaje de profundă tristețe pentru pierderea copilului, subliniind că se va face tot posibilul pentru a înțelege ce s-a întâmplat și pentru a preveni situații similare pe viitor.

„Suntem profund șocați și întristați de pierderea fetiței”, este reacția spitalului.

