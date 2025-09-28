Moldoveanca din imagine a mers 1400 km cu copii în brațe pentru a vota: ”Distanța nu oprește dorința”

Un gest care spune totul despre ce înseamnă să-ți pese de țara ta. O moldoveancă stabilită în China de un deceniu și-a luat cei doi copii în brațe și a parcurs nu mai puțin de 1.400 de kilometri, doar ca să ajungă la secția de votare din Beijing și să-și exercite dreptul constituțional.

Ministerul de Externe de la Chișinău a confirmat povestea, subliniind că acest exemplu de implicare civică vorbește mai tare decât orice discurs politic. Alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova sunt văzute ca un moment de cotitură, cu miză ce depășește granițele țării.

Moldoveanca care este un exemplu pentru votanți

În joc nu este doar viitorul politic al Chișinăului, ci și direcția pe care o va urma între Occident și presiunea tot mai agresivă a Moscovei, care își promovează influența prin forme subtile și mai puțin subtile de război hibrid.

„Distanța nu oprește dorința de a face auzită vocea cetățenilor noștri! Ana, stabilită în China de peste 10 ani, a parcurs aproape 1.400 km, din Changsha până la Beijing, împreună cu copilașii săi, pentru a-și exercita dreptul la vot. Exemplul Anei este o adevărată lecție de implicare civică și dragoste față de țară. Ea demonstrează că, indiferent unde trăim sau cât de departe suntem, votul rămâne puntea care ne leagă de acasă. Le mulțumim tuturor celor care, asemenea Anei, depășesc distanțele pentru a participa la procesul democratic. Fiecare vot contează și fiecare gest de responsabilitate inspiră!”, este mesajul publicat pe pagina de Facebook a Ambasadei Republicii Moldova în China, alături de fotografiile tinerei.

Duminică, cetățenii moldoveni aleg cei 101 deputați ai Parlamentului, unica autoritate legislativă a țării. Scrutinul va fi considerat valid doar dacă la urne se prezintă cel puțin o treime dintre alegătorii înscriși pe liste, adică puțin peste un milion de oameni.

