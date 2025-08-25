Acasă » Știri » Știri externe » Răsturnare de situație în cazul negocierilor Rusia-Ucraina pentru pace! Volodimir Zelenski e vizat

Răsturnare de situație în cazul negocierilor Rusia-Ucraina pentru pace! Volodimir Zelenski e vizat

De: Daniel Matei 25/08/2025 | 11:14
Sursa foto: Profimedia

Kremlinul nu va accepta semnătura președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe documentele legale care stabilesc termenii pentru încetarea războiului din Ucraina, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, într-un interviu acordat NBC News.

Remarcile lui Lavrov, care reflectă afirmațiile anterioare ale autorităților ruse, conform cărora Zelenski nu are legitimitate, vin în contextul în care președintele Statelor Unite, Donald Trump, încearcă să organizeze o întâlnire bilaterală între Zelenski și președintele Rusiei, Vladimir Putin, în speranța ajungerii la un acord de pace.

„Când vom ajunge într-o etapă în care trebuie să semnăm documente, am avea nevoie de o înțelegere foarte clară din partea tuturor că persoana care semnează este legitimă, iar domnul Zelenski nu este în acest moment”, a declarat Lavrov.

Acesta a adăugat că Kremlinul îl consideră pe Zelenski „șeful de facto al regimului”, dar nu un lider legitim al Ucrainei, informează Kyiv Independent.

Într-un fragment anterior al interviului, publicat pe 22 august, Lavrov a declarat că mult-așteptata întâlnire dintre Zelenski și Putin „nu este deloc pregătită” și l-a acuzat pe președintele ucrainean că „se preface a fi un lider”.

De ce consideră Rusia că Volodimir Zelenski nu este un președinte legitim

Zelenski a devenit președintele Ucrainei în urma unor alegeri democratice, în 2019. Dacă legea marțială nu ar fi fost impusă în țara vecină, următoarele alegeri prezidențiale ar fi avut loc pe 31 martie 2024, iar mandatul lui Zelenski s-ar fi încheiat pe 20 mai.

Nu a avut loc un astfel de vot, deoarece legea marțială, introdusă în Ucraina în urma invaziei ruse, interzice în mod explicit alegerile prezidențiale, parlamentare și locale. Ucraina a introdus legea marțială după ce Rusia a invadat țara, pe 24 februarie 2022.

Propaganda rusă a folosit în mod repetat problema alegerilor din Ucraina pentru a-l discredita pe Zelenski și Guvernul ucrainean.

Deși Trump l-a invitat pe Putin la discuții de pace la Anchorage, Alaska, pe 15 august, summitul bilateral nu a reușit să aducă progrese substanțiale către încheierea războiului. Moscova a refuzat să accepte un armistițiu și continuă să insiste asupra unor concesii teritoriale importante din partea Kievului, amintește sursa citată.

