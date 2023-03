Moldoveanca pe care au curtat-o Scărlătescu și Dumitrescu a ajuns la Sorin Bontea: „Vreau să le facem în ciudă!”

Nina Hariton va rămâne în istoria emisiunii Chefi la cuțite. Este prima femeie care a reușit să primească trei cuțite de aur. Concurenta și-a dorit să facă parte din echipa lui Sorin Bontea, iar chef-ul i-a îndeplinit visul!

Nina Hariton și-a descoperit pasiunea pentru gătit în urmă cu mai mulți ani. Femeia a dorit să facă o schimbare radicală în viața ei, în primul rând din dorința de a avea mai mult timp liber pe care să-l petreacă alături de familia sa. Din acest motiv s-a apucat de cursuri de gătit și chiar a început să lucreze în restaurantul unui hotel de cinci stele, ce aparținea chefului John Carlino.

Cu ce preparat i-a impresionat pe chefi

Nina Hariton a reușit să îi impresioneze pe cei trei chefi și a gătit pentru aceștia un piept de găină cu piure de broccoli și sote de varză de bruxelles și kumquats. În momentul în care a ajuns în fața lor, femeia în vârstă de 31 de ani a spus că este fericită pentru că în sfârșit are ocazia să îi cunoască.

„Eram cu tata la chimioterapie atunci când am primit un telefon din România, nu am răspuns inițial. Era un număr necunoscut, nu răspund la toate numerele. Mi-a lăsat un mesaj vocal și când am ascultat mesajul mi-a zis că e de la Chefi la cuțite. Și am sunat imediat. A venit într-un moment în care îmi era foarte greu. Este foarte greu să te ocupi de părinții bolnavi. După un an de experiență și de studii în gastronomie franceză am dezvoltat în mine un gust mai rafinat de bucătărie. Cu toate că am experiență puternică, evident că am emoții”, a zis concurenta care a primit trei cuțite de aur în ediția a treia a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11.

La final, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au ridicat cloșurile și i-au oferit trei cuțite. Însă mare surpriză a venit ulterior. Primul care a pus cuțitul de aur pe masă a fost Scărlătescu, după câteva clipe și Dumitrescu a făcut același gest.

„Dacă Bontea îmi dă cuțitul de aur, mă duc la el în echipă!”, a fost replica neașteptată a concurentei.

Sorin Bontea nu a stat deloc pe gânduri și i-a dat cuțitul de aur, astfel dorința Ninei de a face parte din echipa lui s-a îndeplinit.

„Doamne, ce talent am! Vinzi foarte mult. Ai și vrăjeala!”, a zis Bontea.