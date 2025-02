Moment istoric la PRO TV! Andreea Esca a apărut la știri cu un look nou: cum arată părul ei

Andreea Esca a surprins audiența cu o neașteptată schimbare de look. Știrista de la Pro Tv și-a făcut apariția la știri cu o nouă coafură, apariție care a fost imortalizată și distribuită pe o rețea de socializare.

Andreea Esca și-a făcut curaj și a mai ”intervenit„ cu mici modificări și îmbunătățiri la coafura care a consacrat-o în ultimii 30 de ani. De-a lungul carierei sale, știrista de la Pro TV și-a păstrat constant același look, însă recent și-a surprins urmăritorii cu o nouă schimbare.

Te-ar putea interesa: Așa dănțuiește Andreea Esca! Ipostaza în care nu ați văzut-o niciodată pe vedeta PRO TV! A lăsat pupitrul știrilor și a făcut show în Loft!

Cu o carieră impresionantă la pupitrul știrilor Pro Tv – încă din 1995, Andreea Esca a devenit un simbol al televiziunii din România și un exemplu de profesionalism. De-a lungul carierei sale în jurnalism, imagina sa a fost un subiect controversat în rândul telespectatorilor din fața micilor ecrane, coafura sa generând numeroase zvonuri.

În urmă cu ceva timp, Andreea Esca a vorbit despre misterul din spatele look-ului său. Timp de mai mulți ani s-a crezut că știrista ar fi semnat mai multe clauze în ceea ce privește tunsoare ei și că ar fi fost obligată să poarte aceeași tunsoare. Ei bine, aceasta a pus capăt tuturor speculațiilor și a declarat că toate zvonurile fac parte dintr-o ”legendă”.

„Era această legendă, cum că am un contract pe care l-am semnat, că sunt obligată să fie acea coafură. Era o … legendă. Pur și simplu așa s-a întâmplat. Eu aveam părul mult mai lung, am fost plecată-by the way, că vorbeam de CNN-am fost plecată în America și cineva de acolo la un moment dat, când m-am dus la un coafor, mi-a spus…

Eu îi spuneam la un moment dat că o să prezint știri în România când o să se deschidă Pro TV și așa mai departe. Și ea mi-a zis: Aa, păi, uite, eu cred că ar trebui atunci să vă tund cumva mai scurt, pentru că e mai mai serios, mai pentru știri, dacă o se prezentați știri. Și pur și simplu așa am ajuns eu cu acea coafură care …”, a dezvăluit Andreea