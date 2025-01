Momente de coşmar pentru Liviu Vârciu! Fiica lui, Carmina, internată de urgenţă în spital: „A fost groaznic! Am crezut că o iau razna”

Momente de panică în familia lui Liviu Vârciu. Fiica sa cea mare, Carmina, s-a confruntat cu probleme de sănătate și a fost nevoită să se interneze de urgență la spital. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Carmina Vârciu a povestit ce s-a întâmplat și cât de greu i-a fost în ultima perioadă. După această experiență extrem de neplăcută, tânăra a realizat cât de importantă este sănătatea și cât de fragili suntem noi, ca oameni. Totul a debutat cu niște simptome simple, asemănătoare unei banale răceli, însă lucrurile s-au agravat cu repeziciune, astfel încât medicii au internat-o timp de o săptămână.

Fiica lui Liviu Vârciu a trecut prin clipe de groază atunci când ceea ce părea o răceală s-a transformat cu repeziciune într-un adevărat coșmar. Carmina Vârciu ne-a povestit cum a debutat totul, cu niște frisoane, cărora li s-a adăugat la scurt timp o durere insuportabilă de gât. Apoi simptomele s-au agravat, iar tânăra a apelat la ajutorul tatălui său, care a dus-o de urgență la spital. Medicii i-au pus imediat diagnosticul și au internat-o pentru o săptămână.

Recuperarea nu a fost deloc ușoară, bruneta a stat cu perfuzii care conțineau tot felul de cocktail-uri care să o ajute să își revină. După o săptămână de chin, și-a revenit și a fost externată, însă este nevoită să continue un tratament strict încă șapte zile. În acele momente critice, fiica faimosului actor a realizat cât de importantă este sănătatea și cum nimic altceva nu mai contează dacă te simți neputincios din punct de vedere fizic.

Fiica lui Liviu Vârciu, de urgență la spital

După ce s-a confruntat cu probleme de sănătate, Carmina s-a întors acasă, iar acum, din fericire, se simte mai bine, după o săptămână petrecută sub supravegherea medicilor. Deși nimeni nu își dorește să treacă prin așa ceva, această experiență neplăcută a venit la pachet și cu o lecție pentru fiica lui Liviu Vârciu.

„Am stat internată în spital aproape o săptămână, am zis că o iau razna acolo, acum sunt mai ok, dar mai am de urmat un tratament încă o săptămână. Totul a început cu frisoane, dimineață când m-am trezit nu mai puteam să respir, nu mai puteam să înghit, nici saliva, nu puteam să vorbesc. Mi-a urcat durerea la ureche, la timpan, apoi la cap, a fost ceva groaznic. L-am sunat pe tata și l-am rugat să vorbească cu un medic, să merg, pentru am simțit că nu mai pot. Am mers la un control, a fost groaznic. Când m-au văzut doctorii mi-au spus că îmi trebuie internare, că am amigdalită acută.

Mi-au făcut tot felul de cocktail-uri intravenoase, mi-au făcut analize. Acum sunt mai bine, nu-i doresc nimănui să i se întâmple așa ceva, e groaznic să te simți neputincios, să simți că nu poți să te ridici din pat, să mănânci, e horror. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu a fost mai grav și că am scăpat. Este îngrozitor să te vezi pe patul de spital, cu branula în mână, atunci își dai seama că nu mai contează absolut nimic, doar să fii tu bine”, a declarat Carmina Vârciu pentru CANCAN.RO.

