Momente dramatice pentru Mara Bănică, după ce s-a înfometat ca să slăbească rapid. A căzut inconștientă!

Jurnalista a fost invitată în emisiunea lui Dan Capatos, acolo unde a povestit prin ce a trecut din cauza kilogramelor pe care le-a luat în plus în ultimele luni.

Speriată de faptul că s-a îngrășat șase kilograme și trebuia să meargă la plajă, Mara Bănică a vrut să se reapuce de dieta cu ajutorul căreia ajunsese la o siluetă de model.

Dezamăgită de faptul că aceasta nu a dat rezultatele așteptate în prima săptămână, Mara Bănică a apelat la un truc nesănătos. Nu a mai mâncat nimic cinci zile, astfel că, la un moment dat, când a mers la bancă i s-a făcut rău şi a leşinat.

“De la Anul Nou am pus un kilogram în fiecare lună. Am mâncat extraordinar de mult. În timpul dietei nu mi-a fost poftă, după mi-a fost. Eu am renunţat şi la sport şi chiar mă gândeam zic că uite cum am pus şase kilograme, mai ales acum când aveam nevoie la plajă. Am început o săptămână dieta mea, după o săptămână nimic şi apoi am zis că nu mai mănânc nimic. Cinci zile nu am mâncat nimic. Zic nu sunt eu singură, Nicoleta Luciu făcea la fel. Nu mi-a adus nimic folositor. Am intrat în bancă şi când m-a întrebat o doamnă ce fac nu am putut să-i răspund. Am auzit doar că m-a întrebat, vă este rău? Acum am slăbit trei kilograme, mai am trei de slăbit“, a spus Mara Bănică la XNS.