Momente emoționante pentru fiul lui Dragoș Dolănescu! A pășit în premieră în România, iar tatăl său l-a dus la… ”Acolo s-a odihnit pentru ultima oară bunicul tău!”

Nepotul cel mic al lui Ion Dolănescu, Darius, acum în vârstă de 14 ani, a fost pentru prima oară în România, de când a fost botezat și a plecat cu familia în Costa Rica. Dragoș Dolănescu, fiul regretatului artist, și-a dus băiatul în locuri cu o semnificație aparte pentru familia sa. Mai mult, mezinul a aflat lucruri emoționante despre bunicul său. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Fiul cel mic al lui Dragoș Dolănescu, nimeni altul decât nepotul lui Ion Dolănescu, a împlinit recent, 14 ani. Prilej cu care adolescentul a venit pentru prima oară în România, după ce a plecat cu familia în Costa Rica. Tatăl său a ținut ca și acesta să-și facă buletinul pe plaiurile natale, așa cum a procedat și cu ceilalți doi copii ai săi. Potrivit mărturisirilor făcute de Dragoș Dolănescu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Darius a plâns încă de când avionul a aterizat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă. Acesta a fost impresionat să revină în țara în care bunicul său a fost unul dintre cei mai iubiți și apreciați artiști.

Nepotul lui Ion Dolănescu a plâns pe aeroport

Mai mult, tatăl său l-a dus în locuri cu o semnificație aparte pentru familia sa. Dragoș a ținut să meargă cu fiul său și la Atheneu, locul în care trupul neînsuflețit al lui Ion Dolănescu a fost depus, pentru trei zile, înainte de înmormântare.

„M-am plimbat cu cel mic cam peste tot. Am fost mai întâi la Cimitirul Bellu, la mormântul tatălui meu, precum și la cel al nașului lui Darius. De la botez, de acum 14 ani, n-a mai fost în România. Practic, de când am plecat din țară. Era foarte emotionat. A început să plângă atunci când a aterizat avionul. Nasa lui îi trimite mereu tricouri cu România, tot întreba de unde provine neamul lui… I-am spus despre satul nostru. Am fost cu el la biserici, i-am explicat despre obiceiurile de aici, despre cum e când mergi și aprinzi lumină. I-a plăcut mult și mâncarea de aici.

Darius face actorie și cântă. Sângele apă nu se face. L-am dus si la concert la Teatrul Național, precum și la Atheneu. I am explicat că acolo a fost depus ultima oară tata, înainte de înmormântare”, a mărturisit Dragoș Dolănescu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Ion Dolănescu a dormit trei nopți prin Cișmigiu”

Mai mult, mezinul a aflat lucruri emoționante despre bunicul său.

„L-am dus și-n Cișmigiu, în parcul în care tata a dormit trei nopți, atunci când a venit în București și era un necunoscut. I-am povestit și cât de greu i-a fost lui tata. A muncit, a suferit… În primele trei zile de când a venit la Bucuresti, tata a dormit prin Cișmigiu. Singura lui avere, la 18 ani, era o cărticică plină de cântece. Tata a făcut mari eforturi. El n-a urmat vreo facultate de muzică. La el totul a fost har…

Dacă tata ar mai fi trăit, cred că ar fi fost impresionat de câțiva dintre artiștii tinerei generații. Și mă refer aici la Vlăduța Lupău, Ileana Dorobanțu, Ionuț Bledea și Diana Cârlig, Valentin Zanfira, Alexandru Brădățean, Mihai Sicoe, Simion Bogdan-Mihai, Victoria și Bogdan Biziu, Ingrid Boangiu. Sunt artiști care mie îmi plac foarte mult”, a completat acesta.

„Toți copiii au buletin și pașaport românesc”

Dragoș Dolănescu ne-a mai spus că n-ar renunța niciodată la cetățenia română, chiar dacă în prezent este stabilit în Costa Rica. Mai mult, toți cei trei copii ai săi au buletin și pașaport românesc:

„ Toti copiii mei au buletin și pașaport de România. N-aș renunța niciodată la cetățenie. Sunt foarte onorat că m-am născut aici și am avut un tată așa iubit”.

Cu ce se ocupă după ce a luat o pauză din politică

Fiul cel mic al lui Ion Dolănescu, fost deputat în Costa Rica, a luat o pauză din politică. În prezent, acesta este doctor la un renumit spital din țara sa adoptivă. Momentan, Dragoș exclude să se întoarcă în România. Este conștient că aici îi va fi greu dat fiind numele pe care-l poartă!

„Lucrez la spital, pe terapie clinică. Deocamdată am un nume aici, un rost. Dacă aș veni în România, aș fi doar băiatul lui Dolănescu. E greu să ai un astfel de nume”, ne-a mai spus Dragoș Dolănescu.

