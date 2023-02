Momente grele pentru Elena Gheorghe! Artista s-a confruntat cu grave probleme de sănătate. „Două săptămâni de stat la pat”

Ultima perioadă a fost destul de dificilă pentru Elene Gheorghe. Artista a lipsit o vreme din mediul online și asta pentru că s-a confruntat cu unele probleme de sănătate destul de serioase. Două săptămâni a stat la pat, iar acum a început recuperarea.

Anul ce a trecut a fost unul destul de aglomerat pentru Elene Gheorghe. Cum pandemia s-a terminat și evenimentele au repornit, artista a avut mult de muncă. S-a dedicat total vieții profesionale, iar restul lucrurilor le-a trecut în plan secund. Deși a muncit cu drag și s-a bucurat din plin de faptul că și-a reluat activitatea, volumul mare de muncă și-a spus cuvântul.

Elene Gheorghe s-a suprasolicitat și a uita de sănătatea sa. Din cauza presiunii și a efortului, artista s-a ales cu grave probleme de sănătate. S-a confruntat cu dureri serioase de cap, de mâini, de spate, ce au ținut-o la pat timp de două săptămâni. Acum, cântăreața se simte ceva mai bine și se recuperează ușor, ușor.

„2022 a fost cel mai aglomerat an din punct de vedere profesional și asta pentru că majoritatea evenimentelor din ultimii 2 ani au fost reprogramate. Am bătut România în lung și-n lat și am cântat peste tot, aproape în fiecare seara și am vrut să îi fericim pe toți cei care și au anulat de atâtea ori evenimentele.

Ne-am simțit minunat, am făcut ceea ce ne place cel mai mult, și au fost multe momente în care am uitat de noi, de oboseală, de acasă și de sănătate! Iar apoi a venit nota de plata, m-am resimțit, am avut dureri mari de cap, de spate, de mâini și nu știam care e cauza. A fost o perioadă grea în care căutăm să găsesc un diagnostic dar și o cale rapidă de vindecare. După două săptămâni de stat la pat am aflat că se poate și fără operație, dar cu multă rigoare și am început recuperare, în fiecare zi 4-5 ore fizioterapie și kinetoterapie”, a declarat Elena Gheorghe, potrivi viva.ro.

„Acest hop a fost o renaștere”

Deși problemele de sănătate au fost destul de serioase, Elena Gheorghe a ales să vadă partea pozitivă din ceea ce i s-a întâmplat. Artista spune că în această perioadă și-a analizat viața, s-a redescoperit și a luat decizii importante pentru viitor. De asemenea, cântăreața a învățat din experiența pe care a trăit-o și spune că a făcut unele schimbări în viața sa.

„Dar știți că în orice lucru greu există ceva bun, iar această perioadă chiar dacă a fost dureroasă mi-a făcut și foarte mult bine. Am reușit să mă redescopăr, să mă concentrez pe mine și pe ceea ce vreau, am făcut schimbări și urmează sa vă arăt și vouă ce se întâmplă cu mine. Pentru mine acest hop a fost și este o renaștere”, a mai spus Elena Gheorghe.

