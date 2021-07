Momente grele pentru Oana Roman! Vedeta și-a îngrijorat urmăritorii din mediul online. „În sufletul meu e zbucium”

Oana Roman se află în vacanță alături de Marius Elise și fiica lor Isa. Deși ar trebui să petreacă un weekend relaxant departe de agitația din Capitală, vedea a mărturisit că nu se află în dispoziția de vacanță. Aceasta și-a îngrijorat fanii din mediul online spunându-le că trece prin momente destul de grele.

Oana Roman și-a surprins urmăritorii mărturisindu-le că deși se află în vacanță, nu se poate bucura de clipele de relaxare. Aceasta a dezvăluit că în ultimul timp se confruntă cu unele problem și pare că nu se poate detașa de el. Deși nu a spus despre ce este vorba, vedeta a ținut să sublinieze că nu Marius Elisei este cel care îi aduce neliniște.

Vedeta le-a promis fanilor din mediul online că în curând le va povesti tot ce se întâmplă, însă până atunci are nevoie de puțină liniște. Cel mai probabil lucrul care o macină pe Oana Roman are legătură cu starea de sănătate precară a mamei sale.

„În sufletul meu e zbucium, vom vorbi despre asta la momentul potrivit. Și nu, nu are legătură cu Marius. Noi suntem bine. Am venit pentru ca Isa să simtă totuși că e vacanța mare, să ne petrecem weekend-ul așa cum i-am promis. Dar nu o să fiu foarte prezentă zilele astea pe Instagram, așa cum sunt de obicei, pentru că am nevoie să mă odihnesc puțin și să-mi revin, am avut câteva zile foarte grele, deși nu am arătat lucru ăsta pentru că ține doar de mine.

O să vorbim la momentul potrivit, dar nu sunt cea mai în formă. Am nevoie de un pic de liniște și de un moment în care să-mi adun gândurile și să mă dezmeticesc după zilele astea. Repet, o să vă povestesc totul, dar nu acum”, a spus Oana Roman.

Oana Roman și Marius Elisei, planuri de nuntă

Oana Roman se pregătește să îmbrace din nou rochia de mireasă, iar Marius Elisei este nerăbdător să ajungă iar în fața altarului. Potrivit declarațiilor vedetei, între ei va exista o reînnoire a jurămintelor, nu o cununie civilă.

„Eu am divorțat, dar nu am apucat să-mi schimb actele. Nu cred că e cazul să ne recăsătorim civil. Parintele mi-a zis: «Eu slujba de dezlegare nu v-am făcut». Nu cred că mai e căzul să facem alte hârtii. Doar la biserică o să ne reînnoim jurămintele.

Și vreau să fac și o petrecere mare și să-mi fac o rochie cum vreau eu. Eu la nuntă de abia mă operasem și rochia mi-a făcut-o sor-mea, dar nu a fost cum am visat eu. Acum îmi fac o rochie învoire sau roz pudră. Sper să ne ajute Dumnezeu să am timp să o facem anul acesta, prin septembrie”, a declarat Oana Roman.

