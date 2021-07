După împăcare, Oana Roman și Marius Elisei au plecat la mare! Detaliul care le-a stricat vacanța. „Nu veniți aici”

Oana Roman și Marius Elisei se bucură de un nou început împreună. Cei doi s-au împăcat după o perioadă grea și pare că lucrurile merg cât se poate de bine. Așa că aceștia au decis să plece într-o mică escapadă la mare, însă planurile le-au fost date peste cap.

Oana Roman și Marius Elisei au luat-o pe micuța Iza și au plecat pentru câteva zile pe litoralul românesc, în Saturn. Cei trei aveau planuri mari, însă acestea au fost stricate de vremea capricioasă. Vedeta le-a mărturisit internauților că vremea pe litoral nu este prea bună, iar planurile au fost stricate de ploaie. Cu toate acestea proaspătul cuplu s-a bucurat de timpul petrecut împreună și au împărtășit momente tandre.

„Nu vă recomand să veniți la mare pentru că plouă. Poluă, plouă, plouă și este înnorat și este vreme forte nasoală. Nouă ne-a dat planurile peste cap. Nu putem merge la plajă, nu putem merge la piscină. E friguț și înnorat și plouă mocănește așa. Din păcate nu am avut noroc. Sezonul acesta pare că este destul de compromis, așa că nu veniți la mare.”, a spus Oana Roman.

(CITEȘTE ȘI: OANA ROMAN, ÎN LACRIMI DE FERICIRE DUPĂ CE A AFLAT DE SURPRIZA PREGĂTITĂ DE FOSTUL SOȚ! )

Oana Roman și Marius Elisei, din nou împreună

Se pare că despărțirea i-a făcut pe Oana Roman și Marius Elisei să realizeze că viața este destul de grea în absența celuilalt. După o perioadă zbuciumată cei doi și-au mai dat încă o șansă și speră ca de data aceasta lucrurile să meargă mult mai bine.

„La două, trei zile îi ofer flori, pentru că așa simt și pe lângă asta merită să… mă rog, e ok să oferi flori persoanei pentru care ai ceva. Da, am iubit-o și o iubesc pe Oana în continuare. I-am și spus asta. Nu am cum să uit o persoană sau să spun că nu iubesc o persoană după 8 ani. Pot să spun că da (n.r. dacă e mult mai frumoasă relația lor după divorț). Este mult mai ok. Dar se poate și mai bine. Evident că, după o asemenea întâmplare, nu se poate regla totul peste noapte”, a declarat Marius Elisei, la Antena Stars.

(VEZI ȘI: CUM ESTE ALINTATĂ OANA ROMAN DE MARIUS ELISEI, DUPĂ CE AU DIVORȚAT! FIICA LUI PETRE ROMAN SE AFLĂ ÎN VACANȚĂ ÎN FRANȚA)