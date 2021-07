Cum este alintată Oana Roman de Marius Elisei, după ce au divorțat! Fiica lui Petre Roman se află în vacanță în Franța

Oana Roman și Marius Elisei s-au împăcat recent, fapt ce i-a bucurat pe cei care îi admiră, dar și pe copilul lor, Isa. Recent, fostul soț al Oanei Roman a postat o imagine pe rețelele de socializare, iar în dreptul acesteia a scris câteva rânduri. Cum o alintă Marius Elisei pe cea care i-a dăruit un copil?

Recent, Oana Roman și fiica ei, Isa, au plecat în Franța, pe Coasta de Azur, iar Marius Elisei a rămas acasă, în România. Cei doi au divorțat la notar, iar când nimeni nu le mai dădea vreo șansă de împăcare, cei doi au demonstrat contrariul. Marius Elisei a postat pe rețelele de socializare o imagine în care apare Oana Roman alături de fiica lor, iar în dreptul acesteia a scris un mesaj: ”Când îți vezi prințesa și zeița cât de fericite sunt….am putere să urc încă doi munți…..vă iubesc❤”.

Postarea a strâns numeroase comentarii și reacții din partea celor care îi urmăresc: ”Așa ar trebui, să le iubești nu să le lași!”, ”Frumos! Sunteți frumoși tare împreună”.

Marius Elisei o surprinde pe Oana Roman cu mici atenții

În ultimele luni, Oana Roman și Marius Elisei și-au petrecut majoritatea timpului împreună. Marius Elisei și-a exprimat public dorința de a se împăca cu Oana Roman și chiar și-a luat inima în dinți și i-a oferit mici atenții. În ciuda faptului că au divorțat în urmă cu câteva luni, cei doi s-au împăcat și se înțeleg foarte bine în prezent.

”Florile pe care mi le ia tot timpul sunt puse în câte ceva și când se usucă păstrăm ghiveciul și Isa face colecție. Deja biroul e plin, de la câte flori primesc. A fost la început romantic, iar acum iarăși. Si eu îl iubesc foarte mult”, a declarat Oana Roman pentru Antena Stars.

Marius Elisei nu se lasă mai prejos și îi oferă cadouri fostei sale soții. Bărbatul îi oferă, de obicei, buchete cu flori!

”La două, trei zile îi ofer flori, pentru că așa simt și pe lângă asta merită să… mă rog, e ok să oferi flori persoanei pentru care ai ceva. Da, am iubit-o și o iubesc pe Oana în continuare. I-am și spus asta. Nu am cum să uit o persoană sau să spun că nu iubesc o persoană după 8 ani. Pot să spun că da (n.r. dacă e mult mai frumoasă relația lor după divorț). Este mult mai ok. Dar se poate și mai bine. Evident că, după o asemenea întâmplare, nu se poate regla totul peste noapte”, a declarat și Marius Elisei la Antena Stars.

sursă foto: arhivă CANCAN